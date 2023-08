The Boy and the Heron - nowe zdjęcia z anime. To ostatni film Hayao Miyzakiego

fot. materiały prasowe

The Boy and the Heron to film anime w reżyserii Hayao Miyazakiego, który powrócił z emerytury, by ponownie stworzyć arcydzieło, które wykracza poza format anime. Film zebrał świetne opinie po premierze w Japonii i pomimo braku jakiekolwiek promocji, zebrał do tej pory prawie 50 mln dolarów. Teraz do sieci trafiły kolejne grafiki, pokazujące ten tajemniczy film.

Przypomnijmy, że Hayao Miyazaki jest znany z takich filmów anime jak Ponyo, Ruchomy zamek Hauru, Księżniczka Mononoke, Mój sąsiad Totoro i Spirited Away: W krainie Bogów. Ten ostatni został nagrodzony Oscarem w kategorii najlepszy film animowany. Przez całą karierę udowadniał, że anime może być uniwersalne, ponadczasowe i może trafiać do widzów, którzy tego typu animacje nigdy nie oglądają.

Na ten moment data premiery w Polsce nie została ujawniona. Przypomnijmy, że przed premierą w Japonii podjęto decyzję o braku działań promocyjnych, bo uznano, że ostatni film legendarnego Miyazakiego od studia Ghibli wystarczy, by przyciągnąć do kin. Nie byli w błędzie i osiągnięto sukces. Miyazaki kilkakrotnie odchodził na emeryturę, więc nie wiadomo, czy rzeczywiście będzie to jego ostatni film.