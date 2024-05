Twórcy The Boys mają wiele szalonych pomysłów na 5. sezon. Prace nad scenariuszami już trwają

fot. Amazon Prime Video

Zbliżamy się do premiery czwartego sezonu The Boys. Amazon jest pewny utrzymania wysokiej oglądalności swojego serialu i w ubiegłym tygodniu oficjalnie zamówili piąty sezon. Na premierę będziemy musieli poczekać zapewne do końcówki 2025 lub nawet do 2026 roku, ale w rozmowie ze Screen Rant, showrunner Eric Kripke, potwierdził, że prace nad nowymi odcinkami już trwają.

The Boys - prace nad 5. sezonem już rozpoczęte

Kripke został zapytany o plany na piąty sezon i co będzie czekać bohaterów The Boys. Twórca serialu przyznał, że nawet on jeszcze tego nie wie, gdyż pisanie scenariuszy jeszcze się nie rozpoczęło, a pokój scenarzystów jest dopiero na etapie kształtowania całej historii.

Showrunner dodał, że mają już kilka szalonych pomysłów do wykorzystania:

Nawet ja nie wiem. Spędziliśmy już około miesiąca w pokoju scenarzystów, więc mamy całkiem dobre pomysły. Postęp prac jest na razie bardzo surowy. Jeszcze nic nie zostało ustalone, ale jestem podekscytowany. Myślę, że znajdzie się sporo szalonych pomysłów, tego jestem pewien.

The Boys - opis fabuły

W czwartym sezonie świat stoi na krawędzi. Victoria Neuman jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej Gabinetu Owalnego i znajduje się w mocnym uścisku Homelandera, który umacnia swoje polityczne wpływy. Butcher, któremu pozostały zaledwie miesiące życia, stracił syna Becki i przywództwo w drużynie. Reszta zespołu odeszła, mając dość jego kłamstw. Stawka jest jednak wysoka, więc muszą znaleźć sposób, aby ponownie połączyć siły i uratować świat, zanim będzie za późno.

W głównych rolach powrócą Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry.

Pozostałe role zagrali Simon Pegg, Giancarlo Esposito, Laila Robins, a także Rosemarie DeWitt i Jeffrey Dean Morgan, którzy wcielą się w nowych bohaterów. Nie wiadomo, czy w serialu pojawią się również postacie znane z Pokolenia V.

The Boys – czwarty sezon będzie dostępny od 13 czerwca na platformie Prime Video.