Aktor grający Black Noir zapowiada niesamowite zakończenie The Boys. Będą też obrzydliwe momenty

Nadal trwają prace nad 5. sezonem The Boys, który zakończy historię tytułowej grupy. Według twórcy serialu, Erica Kripke'ego, w finałowej serii "prawdopodobnie będzie dużo śmierci" i "nie ma gwarancji, kto przeżyje". Z kolei Colby Minifie, która wciela się w Ashley, niedawno stwierdziła, że finał jest niezwykle satysfakcjonujący. Dodała, że nawet się wzruszyła, gdy go czytała. A co o ostatniej serii sądzi Nathan Mitchell, który gra Black Noira?

Nathan Mitchell o 5. sezonie The Boys

Przy okazji rozmowy ze ScreenRant na temat 3. sezonu serialu Ginny & Georgia, Nathan Mitchell został zapytany o 5. serię The Boys. Aktor podzielił się takim oto komentarzem:

Ach, człowieku. Nie mogę się doczekać, aby widzowie zobaczyli więcej nowego Noira w 5. sezonie. Myślę, że dowiemy się o nim więcej i myślę, że będzie to świetna zabawa. W 5. sezonie są wątki oparte na postaciach, przygody i bardzo obrzydliwe momenty, których się nie spodziewacie.

Następnie dodał:

Jakkolwiek potoczą się losy pewnych postaci, pomyślisz sobie: "Och, wiedziałem, że dokądś zmierzamy, ale nie wiedziałem, że właśnie tam!". Myślę, że to będzie niesamowite zakończenie i nie mogę się doczekać, aby podzielić się tym doświadczeniem z fanami.

Przypomnijmy, że w serialu Black Noir to zamaskowany i milczący supek, który jest w Siódemce. W finale 3. sezonu został zabity przez Homelandera, ale Mitchell powrócił w kolejnej serii jako Black Noir II. Tym razem postać potrafiła mówić, często odsłaniała swoją twarz i zaprzyjaźniła się z Deepem.

5. sezon The Boys prawdopodobnie będzie mieć premierę w 2026 roku. W między czasie fani będą mogli obejrzeć 2. sezon Pokolenia V. Pierwsze trzy odcinki zadebiutują 17 września na Prime Video.

