The Boys - Billy Rzeźnik i jego ekipa na plakacie 2. sezonu serialu

fot. Amazon

Serial The Boys, po swoim debiucie w 2019 roku stał się wielkim hitem platformy Amazon Prime Video. Oficjalnie rozpoczęto kampanię marketingową 2. sezonu serialu. Do sieci trafił plakat promujący nową odsłonę produkcji. Możecie go obejrzeć poniżej. Dla przypomnienia 17 maja showrunner projektu, Eric Kripke ogłosił, że niedługo powinniśmy zobaczyć pełny zwiastun 2. sezonu. Plakat może być zapowiedzią tego materiału.

Serial oparty jest na komiksach autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Produkcja opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa.W obsadzie znajdują się Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell. Twórcami produkcji są Seth Rogen i Evan Goldberg.

Amazon

The Boys - premiera 2. sezonu serialu została zaplanowana na połowę 2020 roku.

The Boys - zdjęcie z 2. sezonu