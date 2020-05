The Boys - Homelander i Madelyn. Niepokojący materiał promocyjny z okazji Dnia Matki

Amazon stopniowo rozkręca promocję nadchodzącego 2. sezonu serialu The Boys. Na oficjalnym twitterowym koncie produkcji opublikowano wideo, które w specyficzny sposób nawiązuje do Dnia Matki, ukazując postacie Homelandera i Madelyn Stillwell, których - co wiedzą fani serii - łączy pewna dziwna relacja. Możecie zobaczyć je poniżej:

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1259528627936346113

Przypominamy też, że choć nowa odsłona nie pojawiła się jeszcze na platformie Amazon Prime Video, to ta popularna seria została przedłużona na 3. sezon - jak podał The Cinema Spot w swoim raporcie.

Wiemy, że w 2. sezonie poznamy Stormfront, która jednak nie będzie dokładną wersją postaci z komiksu. Żeńską wersję gra Aya Cash. Zdaniem twórców jej sumienie będzie jednak tak samo zgniłe, jak w wypadku pierwowzoru. Antybohaterka rzuci wyzwanie Homelanderowi...