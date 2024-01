The Boys - Erin Moriarty zamyka social media i krytykuje hejterów. Nie miała operacji plastycznych

fot. materiały prasowe

Erin Moriarty nie była online przez jakiś czas. Gdy wróciła, ku jej przerażeniu Internet zaczął otwarcie ją oskarżać o nieudane operacje plastyczne i oszczpecenie się. Negatywnej popularności całej sprawie nadała Megyn Kelly, która w swoim talk show powieliła niepotwierdzone oskarżenia o to, co aktorka podobno sobie zrobiła. Padły nawet mocne słowa, że Erin Moriarty jest uzależniona od operacji plastycznych i cierpi na jakaś chorobę społeczną.

Erin Moriarty - reakcja aktorki

Erin Moriarty w swoim ostatnim wpisie w mediach społecznościowych wyjaśnia, że przytaczane przez Kelly i Internautów zdjęcie nie zostało zrobione rok temu, jak oni sugerują, ale jest to fotka sprzed 10 lat, gdy Moriarty miała ledwie 19 lat. Nikt jednak nie zweryfikował jej pochodzenia, a lawina oskarżeń wokół aktorki popłynęła momentalnie.

- Megyn użyła zdjęcia zrobionego według niej rok temu. Tak naprawdę zostało ono zrobione jakąś dekadę temu, zanim mogłam legalnie pić alkohol (niebawem będę mieć 30 lat). Może trzeba było zrobić research, który zająłby jakieś 30 sekund. Tego dnia zrobiono mi makijaż, który miał dużo konturowania. Pamiętam, że wówczas wyszłam stamtąd i czułam się ładna.

W swoim poście Erin Moriarty podkreśla, że w efekcie całego wydarzenia porzuca media społecznościowe na zawsze. Jest przerażona mizoginistycznymi wiadomościami, które powielały nieprawdziwe informacje o niej i jej wyglądzie, a także reakcją zwykłych ludzi. Nie może uwierzyć w to, jak łatwo po obejrzeniu wideo Megyn Kelly wszyscy przyjęli, że jest jak mówi i jest to dla niej oznaką nękania. Kończy słowami do ludzi: złamaliście mi serce.

W poniższym tweecie można przeczytać cały post aktorki:

https://twitter.com/slayleywiIIiams/status/1751009358924722532

A tutaj w tweecie porównanie aktualnego zdjęcia (po lewej) do tego, które zostało uznane za efekt pracy chirurga (po prawej), a okazało się wymyślnym makijażem opartym mocno na konturowaniu.

https://twitter.com/hippojuicefilm/status/1746675267777478748

Przypomnijmy, że Erin Moriarty w serialu The Boys gra postać Starlight.