Jak zakończy się The Boys? Twórca serialu ma już gotowy finał serialu

Czwarty sezon The Boys startuje już w przyszłym tygodniu. Amazon jest pewny sukcesu swojego superbohaterskiego serialu i jeszcze w zeszłym miesiącu oficjalnie zamówili piąty sezon. Nie wydaje się, aby firma, czy tym bardziej showrunner Eric Kripke, byli chętni na szybkie zakończenie przygód Butchera i Homelandera. Szczególnie gdy w planach są kolejne spin-offy, w tym drugi sezon Gen V. Mimo to twórca serialu już rozmyśla nad zakończeniem i dokładnie wie, jaki będzie finał The Boys.

The Boys - czy jest już pomysł na zakończenie serialu?

W najnowszej rozmowie z magazynem Empire Kripke przyznał, że tak duży konflikt, jak między Homelanderem i Butcherem musi zakończyć się wielkim finałem:

Nie da się zbudować serialu opowiadającego o tych dwóch siłach, takich jak Homelander i Butcher, bez doprowadzania do wielkiego rozstrzygnięcia konfliktu. Za każdym razem, gdy pojawia się w mojej głowie ten ostatni odcinek, wiem, jaki będzie jego finał.

The Boys od początku było satyrą na franczyzę, takie jak MCU, czy DCU. Za sprawą spin-offów również seria Amazona stała się taką samą franczyzą. Świadomy ironii tej sytuacji jest Kripke, który podkreślił, że nie zamierzają tworzyć kolejnych produkcji w tym świecie, tylko dlatego, że stało się to opłacalne:

Jestem świadomy ironii tej sytuacji, w jakiej nas to stawia. Każdego dnia myślę o tym, jakie to ważne: nawet jeśli będziemy opowiadać więcej historii w tym świecie, nie będziemy się sprzedawać.

Następnie twórca The Boys wyznał, jak rozpocznie się czwarty sezon:

Nie sądzę, że spoilerem będzie stwierdzenie, że rozpocznie się wieczór wyborczy. Victoria Neuman, tajna superzabójczyni, jest teraz wiceprezydentem-elektem. Za kilka miesięcy zostanie zatwierdzona i zainaugurowana, a potem będzie o jedno uderzenie serca od prezydentury, w ramach dość faustowskiej umowy z Homelanderem.

Kripke skomentował również podobieństwo jego serialu do nadchodzących wyborów w Stanach Zjednoczonych:

To naprawdę tykający zegar – i [daje nam to okazję] do mówienia o skradzionych wyborach i o wykorzystywaniu mediów społecznościowych do szerzenia dezinformacji, procesów i niepokojów społecznych oraz o tym, jak ludzie u władzy faktycznie wzniecają społeczne niepokoje, ponieważ jest to dla nich politycznie korzystne.

The Boys - opis fabuły

W czwartym sezonie świat stoi na krawędzi. Victoria Neuman jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej Gabinetu Owalnego i znajduje się w mocnym uścisku Homelandera, który umacnia swoje polityczne wpływy. Butcher, któremu pozostały zaledwie miesiące życia, stracił syna Becki i przywództwo w drużynie. Reszta zespołu odeszła, mając dość jego kłamstw. Stawka jest jednak wysoka, więc muszą znaleźć sposób, aby ponownie połączyć siły i uratować świat, zanim będzie za późno.

W głównych rolach powrócą Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry.

Pozostałe role zagrali Simon Pegg, Giancarlo Esposito, Laila Robins, a także Rosemarie DeWitt i Jeffrey Dean Morgan, którzy wcielą się w nowych bohaterów. Nie wiadomo, czy w serialu pojawią się również postacie znane z Pokolenia V.

The Boys – czwarty sezon będzie dostępny od 13 czerwca na platformie Prime Video.