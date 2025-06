To może być najlepszy film science fiction ostatnich lat. Padło porównanie do Interstellar

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi portal World of Reel, odbył się już pierwszy pokaz testowy Project Hail Mary. Padły porównania do Arrival i Interstellar, a także pochwały pod adresem aktorstwa Ryana Goslinga. Widz zapowiada ambitny i emocjonalny projekt, który stawia na coś więcej niż spektakl. Jeśli wierzyć tym doniesieniom, niedługo na ekranie pojawi się hit science fiction z prawdziwego zdarzenia!

Project Hail Mary - relacja z pokazu testowego

Według źródła, które uczestniczyło w pokazie testowym Project Hail Mary, film przywodzi na myśl ambitne i wzniosłe filmy science fiction, takie jak Arrival i Interstellar, które świetnie sobie radzą na rozdaniach nagród. Ponoć produkcja w dużej mierze skupia się na ludzkich emocjach, a nie tylko spektaklu, co sprawia, że jest czymś więcej niż generycznym thrillerem kosmicznym. Co więcej, jego zdaniem Ryan Gosling, który gra główną rolę w widowisku, dał jeden ze swoich najbardziej emocjonalnych występów w ostatnich latach.

Najbardziej ciekawa jest jednak informacja o długości filmu – ponoć wersja z pokazu testowego trwała niemal 3 godziny. Film Crave informowało na X, że dokładnie 2 godziny 46 minut. Co więcej, pokazany produkt miał być już bardzo dopracowany, choć do premiery wciąż jest daleko, ponieważ oficjalnie jest zaplanowana na 2026 rok, a według źródła to, co pokazano, na czele z efektami specjalnymi, było na tak wysokim poziomie, że mogłoby być już finalną wersją. Wszystko to sugeruje, że prace nas projektem idą o wiele szybciej, niż publicznie informuje Amazon. Możliwe więc, że premiera odbędzie się szybciej – jeśli zdążą ją przyspieszyć na 2025 rok, film załapie się na najbliższe rozdanie nagród, w tym Oscary.

Project Hail Mary - informacje o filmie sci-fi

Twórcami nowego filmu sci-fi Amazona są Phil Lord i Chris Miller. Scenariusz napisał Drew Goddard, który wcześniej otrzymał nominację do Oscara za adaptację Marsjanina Andy'ego Weira. Główną rolę zagra Ryan Gosling, gwiazda Barbie, Drive i La La Land. Na ekranie towarzyszyć mu będzie Sandrą Hülser, znana z Toni Erdmann, Anatomii upadku i Strefy interesów.

Zdjęcia do Project Hail Mary zakończyły się w październiku 2024 roku i trwały pięć miesięcy. Premiera jest zaplanowana na 2026 rok.