Tak wyglądają główni aktorzy z remaku Jak wytresować smoka. Zobacz Czkawkę i Astrid

fot. Dreamworks

Reklama

Opublikowano nowe zdjęcie z zapowiedzianego remaku live-action klasycznej animacji Dreamworksa Jak wytresować smoka. Na opublikowanej fotografii możemy zobaczyć kolejne ujęcie na Czkawkę i Astrid. W rolę tchórzliwego tresera i odważnej wojowniczki weszli kolejno Mason Thames i Nico Parker. Ten pierwszy znany jest z grania w pierwszych trzech sezonach serialu For All Mankind, a ostatnio zagrał główną rolę w filmie Scotta Derricksona Czarny Telefon. Natomiast Nico Parker pojawiła się w Suncoast i serialowej adaptacji The Last of Us.

ROZWIŃ ▼

x.com

Jak wytresować smoka - dotychczasowe informacje

Dean DeBlois, reżyser oryginalnej animacji, ponownie zainspirował się książką Cressidy Cowell z 2003 roku o tym samym tytule. Gerard Butler, który w animacji użyczył głosu ojcu Czkawki, wciela się teraz w tę postać w wersji aktorskiej. W obsadzie, w rolach głównych, znaleźli się Mason Thames, Nico Parker i Nick Frost. Film ma odtwarzać fabułę pierwszej animacji, choć na ten moment nie wiadomo, jak wiele zmian wprowadzono do historii.

Premiera kinowa Jak wytresować smoka zaplanowana jest na 13 czerwca 2025 roku.