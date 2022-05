The Boys - Jensen Ackles jako Soldier Boy na promocyjnym zdjęciu. Nowy casting w spin-offie serialu

fot. Amazon Prime Video / materiały prasowe

Nowe odcinki 3. sezonu The Boys trafią na platformę Amazon Prime Video na początku czerwca, więc powoli rozkręca się kampania promocyjna tego superbohaterskiego serialu. W nowej serii zobaczymy nową twarz na ekranie. Do obsady dołączył Jensen Ackles w roli Soldier Boya. Przypomnijmy, że ta postać w komiksie Gartha Ennisa i Daricka Robertsona, jest pewnego rodzaju parodią marvelowskiego Kapitana Ameryki. Jest uważany za pierwszego superbohatera w historii. Jego popularność wzrosła po jego udziale w II wojnie światowej, dzięki czemu stał się kulturową ikoną. O serialowej wersji niewiele wiadomo, ale aktor powiedział w jednym z wywiadów, że jest on "trochę palantem".

W sieci pojawiło się nowe zdjęcie promocyjne z 3. sezonu, które trafiło na okładkę Den Of Geek Magazine. Oprócz Soldier Boya znajdują się na niej pozostałe postacie: Billy Butcher (Karl Urban), Homelander (Antony Starr), Hughie (Jack Quaid), Starlight (Erin Moriarty), A-Train (Jessie T. Usher), Mother's Milk (Laz Alonso), The Deep (Chace Crawford), Frenchie (Tomer Capon) i Kimiko (Karen Fukuhara). Ta ostatnia dwójka znajduje się również na jeszcze jednym zdjęciu promocyjnym, które pojawiło się w Entertainment Weekly. Pochodzi z musicalowego odcinka. Obie fotografie znajdują się na początku poniższej galerii.

The Boys - zdjęcia z 3. sezonu

The Boys - sezon 3

Ponadto do spin-offu The Boys dołączyli nowi aktorzy. Po odejściu z serialu Reiny Hardesty, Shane'a Paula McGhie i Aimee Carrero z powodu przedłużającego się procesu przedprodukcyjnego (ponad 1,5 roku oczekiwania), w obsadzie znaleźli się London Thor, Derek Luh, Shelley Conn i debiutujący na ekranie Asa Germann. Nie podano w kogo się wcielą. Ponadto serial ma nowych showrunnerów - Michele'a Fazekasa i Tarę Butters.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1523808578078789634

Przypomnijmy, że spin-off opowie o młodych superbohaterach, którzy należą do grupy G-Men, znanej z komiksu. Serial jest opisywany jako satyryczna produkcja dla dorosłych, która opowiada o życiu młodych Supków, sprawdzających swoje fizyczne, seksualne i moralne granice, rywalizując o najlepsze kontrakty w mieście. W obsadzie serialu są także Chance Perdomo, Maddie Phillips, Lizzie Broadway i Jax Sinclair.

The Boys - pierwsze trzy odcinki 3. sezonu trafią 3 czerwca 2022 roku na Amazon Prime Video. Kolejne będę emitowane co tydzień w piątki.