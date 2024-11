Star Wars: Hunters zmierza na PC. Poznaliśmy pierwsze szczegóły

fot. Zynga

Star Wars: Hunters, po kilku opóźnieniach, zadebiutowało w kwietniu 2024 roku na konsoli Nintendo Switch oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Teraz zaś poinformowało, że już wkrótce z tą sieciową strzelanką będą mogli zapoznać się również gracze PC.

Testy pecetowej wersji odbędą się na platformie Steam w dniach 13-16 grudnia. Debiut we wczesnym dostępie zaplanowano zaś na 27 stycznia. Dlaczego jednak zdecydowano się na premierę w ramach early access? Sami twórcy twierdzą, że dzięki temu będą w stanie zapewnić jak najlepsze doświadczenie graczom PC.

Przewidujemy pozostanie we wczesnym dostępie co najmniej do połowy 2025 roku. Zobowiązaliśmy się do stworzenia jak najlepszego doświadczenia dla graczy PC i opuścimy Early Access we właściwym czasie, po tym, jak wprowadzimy zmiany wynikające z opinii graczy - czytamy na karcie produktu na platformie Steam.