The Boys - nowe nazwiska w obsadzie spin-offu serialu Amazona

Jako pierwsze do obsady spin-offa serialu The Boys dołączyły Lizze Broadway oraz Jaz Sinclair. Obie wcielą się w młode superbohaterki; odpowiednio w Emmę i Marie. Portal Deadline donosi o kolejnych nazwiskach, które dołączyły do produkcji Amazon Prime Video.

Wśród nowych twarzy są Shane Paul McGhie (Greenleaf), Aimee Carrero (Elena z Avaloru) i Maddie Phillips (Nastoletnie łowczynie nagród). Cała trójka zagra młodocianych superbohaterów. Showrunnerem i scenarzystą jest Craig Rosenberg, który był jednym z producentów wykonawczych The Boys. Historia rozgrywa się w college'u przeznaczonym dla młodych superbohaterów, który jest prowadzony przez Vought International. W opisie czytamy, że tak jak oryginał, ma być to serial tylko dla dorosłych w znanym fanom stylu i ma pokazywać przekraczanie moralnych granic przez bohaterów. Będą oni rywalizowali o najlepsze kontrakty superbohaterskie w najlepszych miastach.

Za produkcję odpowiadają Amazon Studios i Sony Pictures Television. Przypomnijmy, że twórcy The Boys pracują również nad 3. sezonem serialu.