The Boys – pierwsze plakaty 4. sezonu. Homelander triumfuje w blasku reflektorów

Czwarty sezon The Boys rozpocznie się po zakończeniu pierwszej serii Pokolenia V, czyli tuż przed wyborami prezydenckimi. Amazon opublikował pierwsze dwa plakaty nowych odcinków serialu, które ujawniają, że Vought znowu zatriumfuje.

The Boys - plakaty z 4. sezonu

Na pierwszym plakacie możemy zobaczyć Homelandera (Antony Starr) na jednym ze stadionów, który w triumfalnym geście świętuje wynik wyborów. Zupełnie inne nastroje panują u Billa Butchera (Karl Urban) i jego drużyny, którzy nie mogą cieszyć się z wybrania przez naród nowego prezydenta elekta. Wygląda więc na to, że Robert Singer (Jim Beaver) wygra wybory, a jego wiceprezydentką zostanie Victoria Neuman (Claudia Doumit).

W ostatnim wywiadzie showrunner Eric Kripke zdradził, że zdjęcia do czwartego sezonu The Boys zakończyły się jeszcze przed strajkiem aktorów, który rozpoczął się w lipcu. Twórca dodał, że większość montażu nowych odcinków została już ukończona, a teraz zespół pracuje nad muzyką i efektami specjalnymi. Na koniec Kripke podkreślił, że wydarzenia z Pokolenia V odegrają bardzo ważną rolę w historii czwartego sezonu The Boys.

Niestety Amazon nie ujawnił konkretnej daty premiery nowych odcinków. Debiutu czwartego sezonu możemy spodziewać się w 2024 roku na platformie Prime Video.