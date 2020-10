The Boys - showrunner chce wypuszczenia faktycznie nakręconych scen porno

fot. Amazon

W ostatnim odcinku The Boys, jeden z bohaterów przegląda stos płyt DVD zawierających parodie erotyczne z udziałem członka Siódemki. Na ekranie przez moment widzimy nawet kilka ujęć na produkcję zatytułowaną Big Black Noir. Teraz showrunner serialu, Eric Kripke wzywa na swoim Twitterze fanów, aby tłumnie przekonywali Amazona i Sony do wydania naprawdę nakręconych scen erotycznych.

Twórca na swoim Twitterze napisał, że chce wydania nakręconych scen na SupePorn.com. Kliknięcie jednak w tę domenę przekierowuje nas na stronę Sony Pictures, na której mamy bezpośrednie przekierowanie do oglądania The Boys w serwisie Amazon Prime Video. Kripke w swoich wpisach oznaczał też członków obsady i wszystko wygląda raczej jak akcja reklamowa, aniżeli rzeczywiście dążenie do wypuszczenia nagranych przy okazji serialu scen erotycznych. Zobaczcie:

https://twitter.com/therealKripke/status/1312475633155334144