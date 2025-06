Od wampirów do Frankensteina. Twórcy hitu Co robimy w ukryciu stworzą nowy serial!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Według źródeł portalu Deadline, Mel Brooks udzielił projektowi swojego błogosławieństwa i będzie pełnić rolę producenta wykonawczego. Pomogą mu w tym trzy osoby, które wcześniej były odpowiedzialne za popularny serial komediowy Co robimy w ukryciu z FX: Stefani Robinson będzie scenarzystą i showrunnerką, Taika Waititi wyreżyseruje odcinek pilotażowy, pomoże również Garrett Basch. W gronie producentów wykonawczych są także Kevin Salter i Michael Gruskoff.

Young Frankenstein wraca po 51 latach

Na razie szczegóły fabuły są owiane tajemnicą. Wiemy tylko, że serial będzie związany z czarno-białym filmem Młody Frankenstein z 1974 roku, który był parodią popularnych horrorów. W główną rolę wcielił się wtedy Gene Wilder, który pomógł również Melowi Brooksowi w pisaniu scenariusza. Aktor zagrał Fredericka Frankensteina, wnuka szalonego naukowca Victora Frankensteina, który próbował oczyścić dobre imię rodziny po tym, jak odziedziczył majątek dziadka.

Castingi do serialu mają dopiero się odbyć. W bazie danych IMDb ma roboczą nazwę Very Young Frankenstein. Za projekt będzie odpowiedzialne 20th Television. Fakt, że na czele przedsięwzięcia stoi Taika Waititi i pozostałe osoby zaangażowane w hit Co robimy w ukryciu, na pewno ucieszy wielu widzów. Produkcja cieszy się dużą popularnością i zdobyła wiele nominacji do nagrody Emmy, w tym jedną statuetkę. Widać także podobieństwa między dwoma tytułami: w obu przypadkach mamy do czynienia z parodią horroru, biorącą na tapet mit o znanym potworze. Tylko teraz zamiast wampirów, mamy Frankensteina.

Jeśli chodzi o dorobek Mela Brooksa, oprócz Młodego Frankensteina ma na koncie między innymi takie projekty jak Kosmiczne jaja, Dracula - wampiry bez zębów czy Robin Hood: Faceci w rajtuzach. W ciągu ostatnich kilku lat był zaangażowany w Paws of Fury: The Legend of Hank i History of the World: Part II. W 2024 roku został nagrodzony honorowym Oscarem za całokształt kariery.

Najsilniejsze wampiry w popkulturze - ranking