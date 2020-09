Gwiezdne Wojny - co by było, gdyby rozkaz 66 się nie powiódł? Fanowskie wideo przynosi odpowiedź

materiały prasowe

Miłośnicy Gwiezdnych Wojen pewnie nie raz zastanawiali się, jak potoczyłaby się saga, gdyby misterny plan Palpatine'a i rozkaz 66 się nie powiódł. Odpowiedź znajdziecie w fanowskiej animacji, która podejmuje wspomniane kwestie.

Przypomnijmy, że rozkaz 66 został sformułowany przez imperatora Palpatine'a i był jednym z elementów planu kanclerza mającego na celu ostateczne rozprawienie się z Jedi. Rozkaz ten należał do Instrukcji Awaryjnych Wielkiej Armii Republiki i to właśnie nim mieli się bezwzględnie kierować żołnierze armii klonów. Stało się to możliwe oczywiście dzięki wszczepionym czipom, a wskutek rozkazu 66 zginęła większość Jedi.

Poniższa ośmiominutowa animacja, dostępna na YouTube na kanale Star Wars Theory, ukazuje, jak mogłaby wyglądać saga Gwiezdnych Wojen, gdyby Jedi w porę wyczuli czyhające na nich niebezpieczeństwo:

Okazuje się, że gdyby Jedi dowiedzieli się o rozkazie 66, losy galaktyki oraz znanych z sagi postaci mogłyby potoczyć się znacznie inaczej. Jak wskazuje animacja, Palpatine mógłby wtedy zginąć, a Darth Vader mógłby zostać pojmany.

W tym miejscu warto dodać, że Disney+ pracuje nad serialem What If... ?, który skupia się na przedstawieniu alternatywnych losów marvelowskich bohaterów. Chcielibyście, żeby i Gwiezdne Wojny doczekały się tego typu serii?