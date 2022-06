The Boys szokuje, obrzydza i prowokuje dyskusje. Te sceny wywołały największe kontrowersje

fot. Amazon Prime Video

The Boys to serial, który w satyryczny sposób pokazuje superbohaterski świat. Dla twórców - podobnie jak dla autorów komiksu, którym inspiruje się produkcja - nie ma tematów tabu. Nie istnieje dla nich również poprawność polityczna. Nie boją się przekraczania granic i podejmują różne wrażliwe tematy, wykorzystując do tego czarny humor i wspomnianą satyrę. A Amazon Prime Video daje pozwolenie na szokowanie widzów!

W ten sposób serial naraża się na krytykę, która w wielu przypadkach jest uzasadniona. Zebraliśmy w naszej galerii przykłady największych kontrowersji w The Boys, które pojawiły się do piątego odcinka 3. sezonu. Sprawdźcie, co budzi najwięcej mieszanych uczuć.

The Boys - kontrowersje