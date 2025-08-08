Kto będzie złoczyńcą w Star Wars: Starfighter? Matt Smith w końcu jako Sith?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. BBC

Reklama

Kilka dni temu Deadline potwierdziło, że Matt Smith powróci do Gwiezdnych Wojen po tym, jak jego występ w roli młodego Palpatine'a został wycięty z Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Zagra on złoczyńcę w filmie Shawna Levy'ego z Ryanem Goslingiem, czyli Star Wars: Starfighter. Czy tym razem będzie miał okazję do zabłyśnięcia jako Sith?

To koniec tej gwiezdnej wojny. Gina Carano i Disney zawiązują ugodę

Zdaniem znanego i dość wiarygodnego insidera, Jeffa Sneidera, Matt Smith nie postrzela błyskawicami z palców i nie będzie mieć okazji dusić ludzi na odległość. Uważa, że aktor wcieli się w rolę generała z wojskową przeszłością. Z kolei akcja filmu rozpocznie się na pięć lat po wydarzeniach z ostatniej części Gwiezdnej Sagi. Możliwe zatem, że Smith zagra kogoś, kto nadal jest lojalny Imperium i Nowemu porządkowi po tym, jak udało się je pokonać. Niewykluczone też, że będzie to całkowicie nowa frakcja bez powiązań z poprzednimi przeciwnikami Rebelii i Ruchu Oporu.

Najpotężniejsi złoczyńcy Star Wars