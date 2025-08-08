placeholder
Reklama
placeholder

Duża aktualizacja Doom: The Dark Ages. Nowy tryb rozgrywki i bardziej dynamiczna walka

Doom: The Dark Ages właśnie stał się większy i... nieco szybszy. Nowa aktualizacja nie tylko zwiększyła szybkość zmiany broni, ale też wprowadziła nastawiony na walkę tryb Rozrywarium.
Autopromocja
tpb-vod

Doom: The Dark Ages właśnie stał się większy i... nieco szybszy. Nowa aktualizacja nie tylko zwiększyła szybkość zmiany broni, ale też wprowadziła nastawiony na walkę tryb Rozrywarium.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Doom 
aktualizacja zwiastun Doom: The Dark Ages
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Doom 
aktualizacja zwiastun Doom: The Dark Ages
Doom: The Dark Ages - aktualizacja fot. Bethesda
Reklama

Na QuakeCon 2025 nie tylko zapowiedziano odświeżone wydania gier Heretic i Hexen, ale także poinformowano o nowej aktualizacji Doom: The Dark Ages. Co ciekawe, tym razem wprowadza ona nie tylko poprawki błędów, lecz także zmiany w systemie walki, a nawet... zupełnie nowy tryb rozgrywki.

Heretic i Hexen powracają! Odświeżona oprawa, sieciowy multiplayer i... nowa zawartość

Wprowadzone modyfikacje powinny pozytywnie wpłynąć na tempo i dynamikę starć. Aktualizacja przyspiesza m.in. animację zmiany broni oraz pozwala graczom przerwać animację unoszenia broni, aby wykonać blok lub paradę. W opcjach pojawił się również nowy suwak, umożliwiający dostosowanie czasu trwania spowolnienia po udanej paradzie tarczą lub ciosie wręcz.

Nowością jest także tryb o nazwie Rozrywarium, w którym gracze mogą samodzielnie zdecydować, z jakimi wrogami i na jakich zasadach się zmierzą.

Aktualizacja jest już dostępna do pobrania na wszystkich platformach, na których jest dostępne Doom: The Dark Ages - PC, PS5 i Xbox Series X|S.

Źródło: informacja prasowa, youtube.com

Reklama
placeholder
Powiązane gry

Oceń

2025

Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages

Najnowsze

1 1. Matt Smith (11. Doktor)
-
Plotka

Kto będzie złoczyńcą w Star Wars: Starfighter? Matt Smith w końcu jako Sith?

2 Michael Bay
-

Michael Bay nie zrobi filmu akcji z Willem Smithem. Co się stało?

3 Małgorzata Bela
-

Chyłka z inną obsadą? Zdziwicie się, kto miał zagrać główne role w 2016 roku!

4 Pennywise
-

Oto przerażający Pennywise z serialu To: Witajcie w Derry. Figurki zdradzają stary i nowy design

5 Diuna 2
-

Jeden z aktorów nie jest potrzebny na planie nowej Diuny. Film będzie wyjątkowy wizualnie

6 Avatar 3 - James Cameron
-

Dlaczego James Cameron poświęcił się serii Avatar? Nie chodzi o pieniądze

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e152

Moda na sukces

s12e05

Okrutni jajcarze

s15e21

Bob’s Burgers

s08e11

Ekipa z New Jersey

s58e20

s27e13

Big Brother (US)

s21e03

Misja Moda

s2025e155

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

The Pickup

06

sie

Film

The Pickup
Królowe dragu i zombie

06

sie

Film

Królowe dragu i zombie
Lesbijska księżniczka kosmosu

06

sie

Film

Lesbijska księżniczka kosmosu
Miłość boli

07

sie

Film

Miłość boli
Boska Sarah Bernhardt

08

sie

Film

Boska Sarah Bernhardt
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ni Ni
Ni Ni

ur. 1988, kończy 37 lat

Veronica Falcón
Veronica Falcón

ur. 1966, kończy 59 lat

Matt Shakman
Matt Shakman

ur. 1975, kończy 50 lat

Dustin Hoffman
Dustin Hoffman

ur. 1937, kończy 88 lat

Keith Carradine
Keith Carradine

ur. 1949, kończy 76 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kard z serialu Wednesday
-

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

3 Grafika promująca audiobook Harry Potter
-

Tak brzmi serialowa Hermiona. Posłuchaj gwiazdy Harry'ego Pottera

4

Wednesday 2 – kiedy premiera odcinków, fabuła, obsada. Co czeka widzów w drugim sezonie?

5

Maciej Mindak nie żyje. Agent nieruchomości znany z TVN miał 38 lat

6

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

7

Wiedza to potęga zniknęła ze sklepów z aplikacjami. Co się dzieje z kultową grą?

8

Przyczyna śmierci Ozzy’ego Osbourne’a jest już znana

9

Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki: gdzie i o której oglądać koncert?

10

Gdzie oglądać zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV