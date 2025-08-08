Duża aktualizacja Doom: The Dark Ages. Nowy tryb rozgrywki i bardziej dynamiczna walka

fot. Bethesda

Na QuakeCon 2025 nie tylko zapowiedziano odświeżone wydania gier Heretic i Hexen, ale także poinformowano o nowej aktualizacji Doom: The Dark Ages. Co ciekawe, tym razem wprowadza ona nie tylko poprawki błędów, lecz także zmiany w systemie walki, a nawet... zupełnie nowy tryb rozgrywki.

Wprowadzone modyfikacje powinny pozytywnie wpłynąć na tempo i dynamikę starć. Aktualizacja przyspiesza m.in. animację zmiany broni oraz pozwala graczom przerwać animację unoszenia broni, aby wykonać blok lub paradę. W opcjach pojawił się również nowy suwak, umożliwiający dostosowanie czasu trwania spowolnienia po udanej paradzie tarczą lub ciosie wręcz.

Nowością jest także tryb o nazwie Rozrywarium, w którym gracze mogą samodzielnie zdecydować, z jakimi wrogami i na jakich zasadach się zmierzą.

Aktualizacja jest już dostępna do pobrania na wszystkich platformach, na których jest dostępne Doom: The Dark Ages - PC, PS5 i Xbox Series X|S.