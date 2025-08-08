Duża aktualizacja Doom: The Dark Ages. Nowy tryb rozgrywki i bardziej dynamiczna walka
Doom: The Dark Ages właśnie stał się większy i... nieco szybszy. Nowa aktualizacja nie tylko zwiększyła szybkość zmiany broni, ale też wprowadziła nastawiony na walkę tryb Rozrywarium.
Na QuakeCon 2025 nie tylko zapowiedziano odświeżone wydania gier Heretic i Hexen, ale także poinformowano o nowej aktualizacji Doom: The Dark Ages. Co ciekawe, tym razem wprowadza ona nie tylko poprawki błędów, lecz także zmiany w systemie walki, a nawet... zupełnie nowy tryb rozgrywki.
Wprowadzone modyfikacje powinny pozytywnie wpłynąć na tempo i dynamikę starć. Aktualizacja przyspiesza m.in. animację zmiany broni oraz pozwala graczom przerwać animację unoszenia broni, aby wykonać blok lub paradę. W opcjach pojawił się również nowy suwak, umożliwiający dostosowanie czasu trwania spowolnienia po udanej paradzie tarczą lub ciosie wręcz.
Nowością jest także tryb o nazwie Rozrywarium, w którym gracze mogą samodzielnie zdecydować, z jakimi wrogami i na jakich zasadach się zmierzą.
Aktualizacja jest już dostępna do pobrania na wszystkich platformach, na których jest dostępne Doom: The Dark Ages - PC, PS5 i Xbox Series X|S.
Źródło: informacja prasowa, youtube.com
