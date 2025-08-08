Michael Bay nie zrobi filmu akcji z Willem Smithem. Co się stało?
Fast and Loose to nowy film akcji Netflixa, produkowany przez 87North Davida Leitcha, czyli ekipę kaskaderów znanych z serii John Wick. Miał go wyreżyserować Michael Bay, znany z Bad Boys, ale zrezygnował z projektu.
Jak donosi Deadline, Netflix musi szukać nowego reżysera filmu akcji Fast and Loose. Michaelowi Bayowi podziękowano za współpracę po tym, jak nie udało mu się porozumieć z Willem Smithem w sprawie kreatywnego kierunku tej produkcji. Obaj panowie mieli zupełnie różne wizje tego, jak film powinien wyglądać.
Na razie nie wiadomo, czy są już jacyś kandydaci na jego miejsce. Sam Michael Bay podobno prowadzi rozmowy z Paramountem na temat nowego filmu z serii Transformers, ale nie wiadomo, ile w tym prawdy ani czy miało to wpływ na jego odejście z projektu.
Co wiemy o Fast and Loose?
Scenariusz napisali Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner oraz Eric Pearson. Za produkcję odpowiada 87North, a producentem wykonawczym jest David Leitch – współtwórca Johna Wicka i ekspert od kina akcji. To oznacza, że do pracy nad filmem Fast and Loose prawdopodobnie zaangażowana zostanie jego doświadczona ekipa kaskaderska. Producentami są również James Lassiter, Jon Mone, Ryan Shimazaki, Robert Simonds i Noah Fogelson.
Fast and Loose – o czym jest film?
Głównym bohaterem Fast and Loose jest mężczyzna, który budzi się w Tijuanie bez żadnych wspomnień. Stopniowo odkrywając swoją przeszłość, dowiaduje się, że prowadził podwójne życie: w jednej wersji był szefem mafii, w drugiej – tajnym agentem CIA. Problem w tym, że nie wie, która z tych tożsamości była prawdziwa.
Potencjalna data premiery nie została jeszcze ujawniona.
Źródło: deadline.com
