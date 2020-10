The Boys - wybuchowy zwiastun finału 2. sezonu serialu. Billy i ekipa idą na wojnę z supkami

fot. Amazon

Już 9 października na platformie Amazon Prime Video zadebiutuje finałowy odcinek 2. sezonu serialu The Boys. Nosi on tytuł What I Know. W nim Billy i reszta tytułowej ekipy po krwawym finale przesłuchania w sprawie Związku V szykują się do starcia ze Stormfront, która chce wprowadzić w życie swój plan o armii supków. Zadebiutował zwiastun tego epizodu. Materiał możecie obejrzeć poniżej. Co ciekawe w wideo znajdziecie również pewien easter egg. W jednym z ujęć znalazła się bowiem statua Soldier Boya, herosa, którego w 3. sezonie zagra Jensen Ackles.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1312908581906202625

Dla przypomnienia produkcja opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa. W obsadzie oprócz znajdują się Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.