The Bubble - zwiastun komedii Netflixa. Takiego śmiania się z czasów pandemii jeszcze nie było

fot. materiały prasowe

The Bubble to komedia Netflixa, która pokazuje kulisy tworzenia wysokobudżetowego filmu w czasach pandemii koronawirusa. Historia skupia się na grupie aktorów i aktorek, którzy podczas pandemicznego lockdownu próbują skończyć film. Jest to Cliff Beasts 6, którego teaser rozpoczął promocję tej komedii na początku marca 2022 roku.

The Bubble - zwiastun

Opublikowano też wideo, w którym postacie z filmu opowiadają o Cliff Beasts. Można zobaczyć w jakim kierunku pójdzie absurdalność tej produkcji.

W obsadzie są Keegan-Michael Key, Karen Gillan, David Duchovny, Pedro Pascal, Leslie Mann, Iris Apatow, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Fred Armisen, Maria Bakalova, Chris Witaske, Samson Kayo i Donna Air. Judd Apatow wyreżyserował na podstawie scenariusza, który napisał razem z Pam Brady.

The Bubble - premiera w Netflixie odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku.

