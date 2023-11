The Crown - Elizabeth Debicki i Dominic West o trudnych scenach w 6. sezonie. Niektóre były nie do zniesienia

Reklama

W pierwszej części 6. sezonu The Crown widzowie zobaczą wydarzenia rozgrywające się w latach 90. Pojawi się wątek tragicznej śmierci księżnej Diany. Netflix już jakiś czas temu potwierdził, że wypadek samochodowy w Paryżu będzie miał miejsce poza ekranem. Jednak zostanie pokazana historia sprzed tego zdarzenia, gdy zainteresowanie związkiem Diany i jej partnera Dodiego Fayeda (Khalid Abdalla) w prasie było ogromne. Reżyser serialu Christian Schwochow zapewniał, że te sceny zostaną pokazane z taktem.

The Crown - Elizabeth Debicki o 6. sezonie

Elizabeth Debicki, która wciela się w The Crown w księżną Dianę, przyznała, że odtworzenie tych niezwykle emocjonujących scen ze współczesnej historii było trudne. To zadanie było ciężkie, szaleńcze i niewiarygodnie inwazyjne. W notatce prasowej dla Netflixa odniosła się do pościgu dziennikarzy.

Nie masz dokąd pójść i wystarczy przebywać w takiej sytuacji przez około minutę, zanim zorientujesz się, że jest to całkowicie nie do zniesienia. Nikt nigdy nie powinien doświadczać tego, co to znaczy próbować uchwycić takie sceny w Paryżu za dnia, próbując przedostać się z jednego miejsca do drugiego i mieć wokół siebie tę chmarę. Czujesz się uwięziony. To naprawdę nieprzyjemne doświadczenie.

Keith Bernstein // Netflix

Aktorka powiedziała, że odtwarzając te sceny miała wrażenie, że nie musiała za wiele grać, ponieważ jest to naprawdę straszne, gdy tak wiele osób krzyczy na ciebie i czegoś chce. Ponadto Debicki zaufała "emocjonalnemu szkicowi" księżniczki, jaki nakreślił twórca The Crown - Peter Morgan. Chciała zestawić horror katastrofy z prawdziwą radością, szczęściem, lekkością na ekranie.

To była ta część, którą w pewnym sensie mogłam kontrolować i na której się skupiałam. Naprawdę tego potrzebowałam, aby spędzić dobrze czas, więc robiliśmy to, ile mogliśmy - z dziećmi oraz Khalidem i Salimem [Daw - gra ojca Dodiego].

Pochwaliła też Rufusa Kampę i Fflynna Edwardsa, którzy wcielili się w Williama i Harry'ego w pierwszej części 6. sezonu. Powiedziała, że potrafią unieść wielowarstwowość historii tak, jak to robią dorośli aktorzy. Dodała, że chłopcy byli tego esencją i posiadali doskonałą energię. Byli bardzo otwarci i życzliwi.

The Crown - Dominic West o 6. sezonie

Dominic West, który wciela się w księcia Karola w 6. sezonie The Crown, powiedział w wywiadzie przeprowadzonym przed rozpoczęciem strajku aktorów, że widzowie zobaczą monarchę w najgorszym okresie swojego życia. Nadchodzące odcinki mają pokazać jego losy po śmierci Diany w 1997 roku.

W tym sezonie było kilka naprawdę trudnych scen i wiele łez ze strony Karola. Jest wiele scen, w których Karol próbuje pogodzić się ze [śmiercią Diany] i przekazuje wiadomość swoim synom; próbuje im pomóc w żałobie z różnym skutkiem.

Aktor, który ma synów w podobnym wieku, co Karol w serialu, w naturalny sposób chciał być po jego stronie.

Zawsze staram się przedstawiać go w dobrym świetle i nie zawsze mi się to udaje. W drugiej połowie sezonu, gdy William przysparza wielu problemów, jest na niego zły, nie chce z nim rozmawiać, a Karol nie może do niego dotrzeć, to jestem w stanie zrozumieć, jakie to uczucie.

fot. Netflix

Książe Harry w swojej autobiografii pt. Ten drugi, napisał, że gdy jego ojciec powiedział mu o śmierci matki to go nie przytulił, tylko położył rękę na jego kolanie i powiedział, że wszystko będzie w porządku. West zdradził, że w serialu to nieco zmienili. Założył, że tak naprawdę Karol jest bardzo emocjonalnym człowiekiem o otwartym sercu wbrew publicznemu, sztywnemu wizerunkowi.

Aktor ujawnił, że dwie trzecie 6. sezonu będzie dotyczyć następstw śmierci Diany, a ostatnia część przeniesie się w szczęśliwsze czasy, gdy Karol i Camilla wezmą ślub.

The Crown - zdjęcia

The Crown - 6. sezon

The Crown - fabuła 6. sezonu

Związek księżnej Diany i Dodiego Fayeda rozkwita. Jednak nieszczęsna podróż samochodem ma druzgocące konsekwencje.

Książę William próbuje wrócić do życia w Eaton po śmierci matki, a rodzina królewska musi zmierzyć się z reakcją opinii publicznej. Zbliżający się Złoty Jubileusz skłania królową do refleksji nad przyszłością monarchii w związku ze ślubem Karola i Camilli oraz związkiem Williama i Kate, który zapowiada się niczym opowieść z bajki. [opis Netflixa]

The Crown - premiera 6. sezonu

6. sezon The Crown został podzielony na dwie części. Pierwsze cztery odcinki zadebiutują na Netflix 16 listopada. Druga część trafi na platformę 14 grudnia.