The Cuphead Show! - zwiastun serialu Netflixa na podstawie popularnej gry. Jest data premiery

The Cuphead Show! to serial animowany platformy Netflix inspirowany popularną grą, która wzorowana jest na klasycznych produkcjach rysunkowych z lat 30. XX wieku. Do sieci trafił oficjalny zwiastun serialu, który ujawnia datę premiery. Animacja trafi do oferty serwisu już 18 lutego. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

The Cuphead Show! to serial komediowy opowiadający o wyjątkowych nieszczęściach sympatycznego, impulsywnego łobuza Cupheada i jego ostrożnego, ale naiwnego brata Mugmana. Produkcja śledzi losy bohaterów eksplorujących ich surrealistyczny świat na Wyspach Kałamarza. W serialu pojawi się również sam Diabeł, główny antagonista historii, który postanawia pobawić się kosztem Cupheada i Mugmana.

CJ Kettler pełni stanowisko producentki wykonawczej projektu wraz z twórcami gry wideo Cuphead, Chadem i Jaredem Moldenhauerami oraz Dave'em Wassonem i Cosmo Segursonem.

