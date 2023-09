The Division 3 powstanie. Julian Gerighty zajmie się dalszym rozwojem serii Ubisoftu

fot. Ubisoft

Ubisoft oficjalnie ujawnił, że powstanie Tom Clancy's The Division 3. Poinformowano o tym we wpisie na oficjalnej stronie firmy, w którym zapowiedziano również, że do marki powróci Julian Gerighty, który wcześniej pracował nad dwiema poprzednimi odsłonami, a następnie został przeniesiony do zespołu rozwijającego Star Wars Outlaws. Teraz zaś zdradzono, że przypadnie mu stanowisko dyrektora wykonawczego i zajmie się nie tylko nadchodzącą trzecią częścią, ale też innymi projektami w tym uniwersum, w tym między innymi mobilnym The Division Resurgence i survivalową strzelanką The Division: Heartland.

Zaangażowanie i zrozumienie marki przez Juliana w połączeniu z jego szerokim doświadczeniem w tworzeniu gier sprawiają, że idealnie pasuje do zadania zapoczątkowania nowej ery Tom Clancy's The Division - mówi Thomas Andrén, dyrektor zarządzający Massive Entertainment - studia Ubisoft.

Na konkrety najprawdopodobniej będziemy musieli jednak poczekać, a Gerighty ma do premiery czuwać nad Star Wars Outlaws. Być może po debiucie tej gry dowiemy się więcej na temat dalszej przyszłości marki Tom Clancy's The Division.