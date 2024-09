Tom Clancy’s The Division 3 powstaje. Ubisoft zatrudnia do projektu

fot. Ubisoft

Oferta pracy dotyczy siedziby Ubisoft Massive w Malmö w Szwecji,. Poszukiwany kandydat musi posiadać duże doświadczenie w tworzeniu narracji, szczególnie w produkcjach typu AAA. Idealny pracownik powinien mieć na swoim koncie przynajmniej jedną grę w roli nadzorczej, zaawansowane umiejętności opowiadania historii oraz solidne zrozumienie procesów związanych z projektowaniem narracji.

Jako reżyser narracji, osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za realizację strategii narracyjnej The Division 3. Praca ta obejmuje ścisłą współpracę z innymi liderami zespołu, aby zapewnić, że narracja będzie integralną częścią projektu, współgrającą z mechanikami i designem. Stanowisko to wiąże się również z zarządzaniem zespołem pisarzy i projektantów, a także nadzorem nad każdym aspektem związanym z fabułą w projekcie.

Ogłoszenie o pracę pojawiło się po burzliwym okresie dla przyszłości serii The Division. Po premierze Tom Clancy’s The Division 2 w 2019 roku, pojawiały się liczne spekulacje na temat możliwości powstania trzeciej części. W lutym 2023 roku pojawiły się plotki sugerujące, że Ubisoft nie jest zainteresowany tworzeniem The Division 3. Fani serii pozostawali w niepewności aż do września minionego roku, kiedy to oficjalnie ogłoszono prace nad tym projektem.