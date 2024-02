Netflix traci wyłączność na ważną pozycję? Valiant Hearts: Coming Home może trafić na konsole

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ubisoft

Kontynuacja udanej gry Valiant Hearts The Great War doczekała się premiery na platformie Netflix, jednak czas wyłączności dla serwisu streamingowego najprawdopodobniej mija. Świadczyć o tym mogą wnioski o nadanie kategorii wiekowej dla gry Valiant Hearts: Coming Home na innych platformach. Według wnioskodawcy, gra miałaby się ukazać także na PC, PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Wnioski o nadanie kategorii wiekowe pojawiły się na koreańskim oraz brazylijskim odpowiedniku PEGI.

https://twitter.com/Kurakasis/status/1753322365331612085

Fabuła Coming Home rozwija się po wydarzeniach Wielkiej Wojny. Gra oferuje narrację opartą na czterech przeplatających się historiach o przyjaźni, przetrwaniu i poświęceniu w obliczu tragedii wojennej. Tytuł uderza w te same nuty emocjonalne, co produkcja wydana przed 10 laty. Coming Home to pełna emocji podróż, która pozwala graczom zanurzyć się głęboko w losy bohaterów, przeżywając ich często trudne, wojenne doświadczenia.

Na ten moment nie ma oficjalnego potwierdzenia doniesień o wydaniu gry na innych platformach, ale nadzieja pozostaje.