Cyberpunk 2077: Widmo Wolności to świetna historia i wiele interesujących nowości. Recenzje dodatku już w sieci

Wygląda na to, że Widmo Wolności nie zawiedzie graczy. Recenzje dodatku do Cyberpunk 2077 pojawiły się w sieci na kilka dni przed jego premierą i są one bardzo pozytywne. Krytycy chwalą przede wszystkim fantastyczną, wciągającą fabułę oraz postacie, które zapadają w pamięć. Wiele dobrego zrobiły też zmiany i nowości, jakie wprowadzono zarówno w samym dodatku, jak i aktualizacji 2.0. Nie brak głosów, że pod pewnymi względami gra CD Projekt RED sprawia wrażenie zupełnie nowej produkcji.

Widmo Wolności nie wymyśla Cyberpunka 2077 na nowo, ale CD Projekt dał z siebie wszystko, by opowiedzieć wspaniałą historię - napisał Ted Litchfield z PC Gamer

Widmo Wolności to fantastyczny dodatek ze świetną historią, zapadającymi w pamięć bohaterami i wysokiej jakości zawartością, ale głównym powodem, dla którego chce się wracać do Night City, jest aktualizacja 2.0. - Alvaro Alonso, Hobby Consolas

Dzięki aktualizacji 2.0 i Widmie Wolności, Cyberpunk 2077 to teraz zupełnie inna gra. Nie tylko wygląda lepiej niż kiedykolwiek, ale jest też wyjątkowo obszerna - Sam Loveridge, GamesRadar+

Średnia ocen w serwisie Opencritic to 88/100 na podstawie ponad 60 opinii wystawionych przez krytyków. Poniżej możecie zapoznać się z z niektórymi ocenami zachodnich serwisów.

IGN - 9/10

PC Gamer - 87/100

Game Informer - 8,5/10

GameSpot - 10/10

Destructoid - 8,5/10

GamesRadar+ - 4,5/10

Metro GameCentral - 8/10

God is a Geek - 10/10

Widmo Wolności zadebiutuje 26 września, a aktualizacja 2.0 pojawi się jeszcze 21 września. Zarówno rozszerzenie, jak i dodatek pominą poprzednią generację konsol i dostępne będą jedynie na PC, PS5 i Xbox Series X|S.

