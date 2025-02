fot. materiały prasowe

Po Gladiatorze II Ridley Scott ma już w planach kolejny film. W styczniu informowaliśmy, że w The Dog Stars od 20th Century Studios Paul Mescal nie wystąpi w produkcji ze względu na problemy z harmonogramem. W tej roli zastąpi go Jacob Elordi. Teraz serwis Deadline podał kolejne nazwiska, które dołączyły do obsady.

Nowe nazwiska w obsadzie The Dog Stars

Według doniesień Margaret Qualley, Josh Brolin i Guy Pearce prowadzą ostatnie rozmowy w sprawie angażu do filmu Scotta. Scenariusz do tej adaptacji powieści Petera Hellera napisał Mark L. Smith, który znany jest z takich produkcji jak Zjawa, Twisters czy Świt Ameryki od Netflixa.

Zdjęcia mają się rozpocząć pod koniec kwietnia we Włoszech w Dolomitach, które zastąpią Wielkie Równiny i Góry Skaliste.

The Dog Stars - fabuła

Elordi gra Higa, pilota opryskującego pola, mieszkającego na opuszczonym i odizolowanym lotnisku w Kolorado, u podnóża pasma górskiego i Wielkich Równin. To miejsce, gdzie pozostały tylko małe miasteczka i od dawna opuszczone pola. Okazuje się, że społeczeństwo uległo głębokiej przemianie. Ktokolwiek przeżył, stara się przetrwać w tych tragicznych okolicznościach.

Hig dzieli spartańskie warunki bazy z wojskowym o imieniu Bangley, którego zagra Josh Brolin. Muszą się nawzajem tolerować, aby funkcjonować w tym niebezpiecznym i bezkompromisowym nowym świecie. Codziennie, ale systematycznie, Hig pilotuje swoją 50-letnią Cessnę ze swoim jedynym przyjacielem, starym ukochanym psem Jasperem. Przeszukuje coraz większe obszary, aby wyszukiwać i uzupełniać malejące zapasy, ale co najważniejsze, jego "misja" polega na wierze, że musi gdzieś istnieć inny świat.

Podczas swoich ostatnich i najdalszych "poszukiwań" jest zmuszony rozbić się na małym ranczu, gdzie spotyka Cimę, którą zagra Margaret Qualley. To lekarka, córka opiekuńczego, zmęczonego światem farmera, granego przez Guya Pearce’a, który zaciekle broni swoich krewnych i "twierdzy". To spotkanie zmierza w kierunku rozsądnej przyszłość dla wszystkich.

