Kolejna gra Bethesdy trafiła na urządzenia mobilne. W The Elder Scrolls: Castles stworzycie wymarzony zamek

The Elder Scrolls: Castles to nowa gra od Bethesda Game Studios, tym razem przygotowana z myślą o urządzeniach z systemem Android oraz iOS. W odróżnieniu od głównej serii nie jest to RPG, a produkcja, która założeniami przypomina Fallout Shelter. Tym razem jednak graczom przyjdzie założyć dynastię i zarządzać zamkiem.

Podczas zabawy będziemy mieli możliwość zbudowania zamku od podstaw, wybierając kolejne komnaty, pomniki czy dekoracje. Nie zabraknie również aspektu zarządzania poddanymi, którym będziemy musieli przypisywać różne funkcje. Oprócz tego trzeba będzie pamiętać o utrzymywaniu ciągłości dynastii poprzez szkolenie poddanych i wybieranie następców.

The Elder Scrolls: Castles - zwiastun premierowy

Twórcy przygotowali również prezent powitalny dla nowych graczy. Osoby, które zdobędą 25 poziom Dynastii między 10 września i 10 października będą mogły odebrać zestaw zawierający 100 klejnotów, jedno błogosławieństwo wielkiej dynastii, jeden legendarny pakiet, trzy dekoracje sztandarowe oraz legendarnego poddanego, Ulfrica Stormcloaka.