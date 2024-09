Już dziś zobaczymy PS5 Pro. Sony zapowiedziało specjalną prezentację

fot. Sony

Od dłuższego czasu w sieci można było natknąć się na plotki oraz przecieki wskazujące na to, że w pierwszej połowie września doczekamy się zapowiedzi ulepszonego modelu konsoli PlayStation 5. Wczoraj, 9 września, Sony ogłosiło, że już dziś zobaczymy specjalną prezentację, która potrwa 9 minut i poprowadzi ją Mark Cerny.

I choć już na tym etapie większość osób była w zasadzie pewna, że owa prezentacja skupi się na przedstawieniu mocniejszego PS5, to niedługo później zostało to potwierdzone w dość nietypowy sposób. Internauci zauważyli, że Sony ustawiło pewien film na swoim kanale YouTube nie jako prywatny, a jako niepubliczny. Początkowo tytuł tego krótkiego, trwającego zaledwie 12 sekund materiału brzmiał "PS5 Pro" i dopiero po chwili zmieniono go na "PlayStation 5 Technical Presentation - September 10".

Prezentacja rozpocznie się o 17:00 czasu polskiego. Będziecie mogli śledzić ją na kanale PlayStation na YouTube.