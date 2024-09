Bungie świętuje 10-lecie Destiny. Replika Asa Pik, kultowe pancerze i duże zmiany w D2

fot. Bungie

9 września 2014 roku na sklepowych półkach zadebiutowało pierwsze Destiny, pierwszoosobowa strzelanka sci-fi od weteranów gatunku ze studia Bungie. Z okazji okrągłych urodzin swojego dzieła, twórcy przygotowali szereg atrakcji, które obejmują między innymi specjalne zestawy pancerza, miotacz NERF inspirowany kultową bronią, a także informacje na temat przyszłości Destiny 2.

Już teraz gracze Destiny 2 mogą zdobyć nowe zestawy pancerza, których wygląd inspirowany jest projektami koncepcyjnymi z pierwszego Destiny. Można je znaleźć w okolicach Wieży w Utraconym Mieście w Bladym sercu. Osoby, które posiadają dodatek Ostateczny kształt i zdobędą tytuł "Legenda" odblokują również możliwość zakupu miotacza "As Pik" od NERF. Trafi on do sprzedaży 8 października i kosztuje 50$.

Destiny 2 - miotacz NERF "As pik"

Bungie zapowiedziało także istotne zmiany w modelu gry, a konkretnie dystrybucji nowej zawartości. Teraz gracze mają otrzymywać dwa średniej wielkości dodatki oraz cztery większe, bezpłatne aktualizacje w ciągu roku. Wszystko to razem ma stworzyć wieloletnią sagę z nieliniową fabułą oraz licznymi usprawnieniami i nowościami, jeśli chodzi o nagrody i aktywności. Z pierwszą częścią nowego rozdziału w historii gry zapoznamy się latem 2025 roku za sprawą Kryptonimu: Apollo. Ma być to nieliniowa przygoda, która skupi się na postaciach.

