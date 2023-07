The Exorcist: Believer - zwiastun horroru. To kontynuacja kultowego Egzorcysty

fot. materiały prasowe

The Exorcist: Believer to nowy horror studiów Blumhouse i Universal Pictures. Według zapowiedzi to bezpośrednia kontynuacja klasyka kina pod tytułem Egzorcysta, który miał premierę w 1973 roku. Ellen Burstyn powraca do swojej roli Chris MacNeil, która była matką opętanej przez demona Regan.

The Exorcist: Believer - zwiastun

To pierwsza część nowej trylogii. Sequel pod tytułem The Exorcist: Deceiver pojawi się na ekranach 18 kwietnia 2025 roku.

Historia skupia się na Victorze Fieldingu (Leslie Odom Jr.), który od śmierci swojej ciężarnej żony podczas trzęsienia ziemi na Haiti 12 lat temu sam wychowuje córkę, Angelę (Lidya Jewett). Kiedy Angela i jej przyjaciółka Katherine (Olivia Marcum) znikają w lesie, niespodziewanie powracają trzy dni później bez wspomnień tego, co się działo. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, które zmusi Victora do stawienia czoła prawdziwemu złu. W desperacji szuka pomocy u jedynej osoby, która przeżyła coś podobnego, Chris MacNeil.

Za kamerą stoi David Gordon Green, który ma na koncie film Halloween z 2018 roku oraz jego dwie kontynuacje. Ten film także był bezpośrednią kontynuacją klasyka kina.

The Exorcist: Believer - premiera w kinach w USA i w Polsce odbędzie się 13 października.