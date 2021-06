The Eyes of Tammy Faye - Jessica Chastain i Andrew Garfield nie do poznania. Zobacz zdjęcia

fot. materiały prasowe

The Eyes of Tammy Faye to nadchodzący film biograficzny w reżyserii Michaela Showaltera, party na filmie dokumentalnym o tym samym tytule. W produkcji w głównych rolach zobaczymy Andrew Garfielda oraz Jessicę Chastain. Do sieci trafiły właśnie pierwsze zdjęcia z filmu - znajdziecie je w naszej galerii.

The Eyes of Tammy Faye opowie historię chrześcijańskiej piosenkarki Tammy Faye Bakker oraz jej męża Jima Bakkera. Małżonkowie zyskali ogromną sławę i sympatię wiernych fanów za sprawą swoich religijnych programów telewizyjnych. Niestety, idylliczny obraz ich małżeństwa legł w gruzach po seks-skandalu, którego bohaterem był Jim Bakker i modelka Jessica Hahn. Siła Tammy Bakker i to, jak poradziła sobie z ogromnym skandalem, przyciągnęły Jessicę Chastain do tej roli:

Ludzie zawsze ją wini za błędy męża. Jak to często bywa, to właśnie kobieta musiała odpokutować za grzech mężczyzny.

W obsadzie znaleźli się również Vincent D'Onofrio, Cherry Jones, Sam Jaeger, Fredric Lehne, Gabriel Olds, Chandler Head, Mark Wystrach, Lindsay Ayliffe oraz Dan Johnson.

The Eyes of Tammy Faye - premiera w kinach w USA już 19 września.