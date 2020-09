The Falcon and the Winter Soldier - zobaczcie nowe zdjęcie z planu w Atlancie

Źródło: Marvel

Na początku września informowaliśmy Was o tym, że ekipa serialu Marvel Studios i Disney+ The Falcon and the Winter Soldier wróciła już na plan w Atlancie. Tymczasem ostatnio w sieci pojawiło się nowe zdjęcie ukazujące kulisy powstawania produkcji. Na fotografii wykonanej w Woodruff Park w stanie Georgia znaleźli się portretujący Georgesa Batroca Georges St-Pierre oraz Erin Kellyman. Chociaż na ten moment nie ma pewności, w jaką postać wciela się wspomniana aktorka, to pojawiają się jednak przypuszczenia, że Erin Kellyman gra Songbird.

W ekipie The Falcon and the Winter Soldier znaleźli się również Sebastian Stan, Anthony Mackie, Emily VanCamp, Daniel Brühl oraz Wyatt Russell. Za reżyserię produkcji skupiającej się na dwóch najbliższych sprzymierzeńcach Kapitana Ameryki odpowiedzialna jest Kari Skogland. Na nadchodzącą serię będzie się składać sześć odcinków.

Najnowsze zdjęcie z planu możecie zobaczyć poniżej:

Data premiery The Falcon and the Winter Soldier nie jest jeszcze znana.