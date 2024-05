TA premiera The Fall Guy była pełna wrażeń! Ryan Gosling i Mikey Day przebrani za Beavisa i Butt-Heada

fot. materiały prasowe

Promując film jako "list miłosny" do pracy kaskaderskiej, należy zorganizować premierę filmową z pompą. To definitywnie się udało w przypadku premiery Kaskadera, zorganizowanej w hollywoodzkim Dolby Theatre. Amerykańskie portale popkulturowe, w tym The Hollywood Reporter, zrelacjonowały to wydarzenie.

Kaskader - premiera w Los Angeles

Hollywood Boulevard zostało przekształcone w plan filmowy, na którym dwóch kaskaderów jechało na motocyklach, a trzeci zeskoczył z wielopiętrowej platformy na wejście na czerwony dywan. Następnie Ryan Gosling zapozował ze swoimi dwoma sobowtórami - wszyscy nosili takie same garnitury - gdy nagle wykonali zaskakujący wyczyn kaskaderski, rozwalając ściankę.

Następnie trzech kaskaderów toczyło ciężką walkę przed publicznością, ostatecznie przebijając się przez szkło na czerwony dywan. Z kolei bezpośrednio przed pokazem, jeszcze jeden mężczyzna zeskoczył z balkonu na scenę, aby dołączyć do obsady.

Ryan Gosling i Mikey Day (znów) jako Beavis i Butt-Head

Dwa tygodnie po premierze skeczu w SNL, który rozbawił amerykańską publiczność, duet ponownie wskoczył w kostiumy i przeszkodził w wywiadzie Emily Blunt. Zobaczcie wideo poniżej.

Wspomniany skecz był zachwalany i uważany za jeden z najlepszych w nowym sezonie Saturday Night Live. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, możecie go nadrobić:

Kaskader wejdzie do polskich kin już 3 maja.