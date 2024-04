The Fall Guy – Ryan Gosling miał ogromny wpływ na produkcję. Miał być film noir, a jest komedia akcji

fot. materiały prasowe

The Fall Guy zadebiutuje w kinach już w pierwszy piątek maja, ale już za dwa dni film będzie można przedpremierowo obejrzeć w kinach. W rozmowie ze Screen Rant reżyser David Leitch ujawnił, że Ryan Gosling, który wciela się w Colta Seaversa, tytułowego dublera największych gwiazd, wpłynął na całą produkcję. Twórca przyznał, że film planowany był jako produkcja w klimatach noir, ale dopiero wraz z rozwojem głównego bohatera, zmieniono koncepcję na komedię akcji.

The Fall Guy - jaki wpływ na film miał Ryan Gosling?

Leitch wyznał, że Gosling miał wpływ na kształt nie tylko swojej postaci, ale także filmu, który w czasie trwania prac przerodził się w zupełnie inną produkcję:

Ryan miał całkowity wpływ na kształtowanie tej postaci. Pojawił się na początku procesu tworzenia filmu i był jedynym aktorem, którego wtedy zakontraktowaliśmy. […] I tak od fazy rozwoju miał on naprawdę wpływ na tworzenie tej postaci, nawet scena po scenie. Byliśmy bliskimi współpracownikami przy tym projekcie.

To zabawne, bo zaczęło się od filmu noir. Mieliśmy zamiar nakręcić coś w rodzaju filmu noir w Los Angeles, ale Ryan wywarł wpływ na Kelly McCormick i Emily Blunt. Było wiele różnego oddziaływania, ale nadal skupialiśmy się bardziej na sferze rozrywkowej. Ryan nawiązał do gatunku romansu. Kelly pracowała nad postacią Emily, która miała zmienić jej z charakteryzatorki w reżyserkę.

Od tego momentu twórcy porzucili kryminalne śledztwo i zaczęli skupiać się na dostarczeniu widzom jak najwięcej zabawy:

Śledztwo w stylu noir upadło i zaczęliśmy skłaniać się ku komedii romantycznej, pracując nad scenariuszem we współpracy z aktorami. Po prostu zaczęliśmy skupiać się na zabawie i tym, jak pięknym doświadczeniem jest kręcenie filmów. Chcieliśmy przekazać tę radość w tej produkcji, więc wydawało się, że rozrywkowe wybory przyćmiły wszystko inne, co mogliśmy zrobić.

The Fall Guy - fabuła, obsada, premiera

Colt Seavers (Gosling) to hollywoodzki kaskader, dochodzący do siebie po ciężkim wypadku na planie, który prawie kosztował go życie. Na jego drodze ponownie staje Jody Moreno (Blunt), była kochanka, która teraz pracuje jako reżyserka westernu sci-fi. Kiedy gwiazdor jej projektu znika bez śladu, tytułowy kaskader wpada w kłopoty.

Oprócz Goslinga i Blunt, w filmie zobaczymy także Aarona-Taylora Johnsona, Hannah Waddingham, Winstona Duke'a, Teresę Palmer oraz Stephanie Hsu.

The Fall Guy - film zadebiutuje w polskich kinach 3 maja 2024 roku.