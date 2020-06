The Flash - Michael Keaton pojawi się w klasycznym kostiumie? Nowe informacje

Warner Bros.

Wiele wskazuje na to, że po prawie 30 latach, Michael Keaton powróci do roli Mrocznego Rycerza. Zaraz po ogłoszeniu tych doniesień przez największe amerykańskie portale, fani zaczęli spekulować o jaką postać Batmana może chodzić. W komiksowym pierwowzorze Flashpoint, czytelnicy zobaczyli Thomasa Wayn'ea, ojca Bruce'a. Nowy raport potwierdza jednak, że będziemy mieli do czynienia z tym samym Batmanem, którego oglądaliśmy w filmach Tima Burtona w 1989 roku.

W dodatku scenariusz filmu zawiera sceny, w których fani zobaczą bohatera w swoim klasycznym kostiumie. Wcześniej Deadline, Variety i The Hollywood Reporter podawały, że studio Warner Bros. nie chce, aby występ Keatona był tylko symboliczny i chwilowy. Bruce Wayne w jego wykonaniu ma pełnić podobną rolę do Nicka Fury'ego w MCU. Oznacza to, że Keaton jeśli podpisze kontrakt ze studiem, na dłużej będzie wcielał się w kultową postać.

Zobaczcie fanowską grafikę prezentującą spotkanie Batmana z Flashem (Ezra Miller):

The Flash - premiera filmu zapowiedziana jest na 3 czerwca 2022 roku.