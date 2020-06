Twórcy serii Batman: Arkham mogą pracować nad grami Suicide Squad i Gotham Knights

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DC Comics

Praktycznie każdego miesiąca do sieci trafiają nowe informacje na temat projektów, nad którymi rzekomo pracuje londyńskie studio Rocksteady. Teraz pojawiły się nieco bardziej konkretne poszlaki, które wskazują na to, że nowymi produkcjami twórców serii Batman: Arkham będą dwie produkcje - Suicide Squad: Kill the Jusitce League oraz Gotham Knights. Wskazują na to zarejestrowane domeny "SuicideSquadKillTheJusticeLeague.com" oraz "GothamKnightsGame.com".

Ten nietypowy przeciek potwierdzają też dziennikarze Eurogamera. Informują oni, że na nadchodzącym DC Fandome mamy zobaczyć Gotham Knights oraz "bardzo mało" z Suicide Squad. Obie te produkcje mają powstawać z myślą o konsolach nowej generacji, ale tak późna zapowiedź wydaje się sugerować, że na premierę w tym roku raczej nie mamy co liczyć.

Co ciekawe, Gotham Knights ma być tym projektem, który od dłuższego czasu jest delikatnie teasowany przez WB Games. Na profilach marki od dawna pojawiają się materiały graficzne związane z Trybunałem Sów i mają one dotyczyć właśnie tej, niezapowiedzianej jeszcze oficjalnie, produkcji.