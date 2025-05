Poematy Tolkiena doczekają się nowego wydania

Prószyński i S-ka

Chociaż Tolkiena znamy przede wszystkim za sprawą stworzenia Śródziemia - zarówno całej historii świata, jak i osadzonych w nim tekstów - to był to twórca o bardzo szerokich zainteresowaniach.

Wydawnictwo Prószyński i S-ka jeszcze w maju wyda zbiór J.R.R. Tolkiena (zredagowany przez jego syna) zawierający trzy poematy: Pan Gawen i Zielony Rycerz, Perła, Pan Orfeo.

Premiera książki zastała zaplanowana na 20 maja. Książka zostanie wydana w twardej oprawie i będzie liczyła 408 stron.

Pan Gawen i Zielony Rycerz, Perła, Pan Orfeo - opis i okładka

Źródło: Prószyński i S-ka

Tom, który oddajemy do rąk czytelników, zawiera trzy średniowieczne poematy w tłumaczeniu i z komentarzami J.R.R. Tolkiena. Przekłady Tolkiena w pełni oddają rytm, a także aliterację oryginału i towarzyszą polskiemu tłumaczeniu.

„Pan Gawen i Zielony Rycerz” oraz „Perła” to dwa poematy autorstwa nieznanego artysty. Pierwszy z nich, ocalały w jednym tylko manuskrypcie, stał się jedną z najbardziej znanych legend arturiańskich. To romans rycerski, którego bohaterem jest rycerz Okrągłego Stołu, Gawen. Bohater przyjmuje niezwykłe wyzwanie Zielonego Rycerza i aby mu sprostać, musi zmierzyć się z wieloma przeciwnościami, przede wszystkim zaś z samym sobą. To pełna życia i barw opowieść rycerska, a jednocześnie traktat filozoficzny, moralny i religijny.

„Perła” jest z pozoru średniowieczną elegią, jednak – podobnie jak „Pan Gawen i Zielony Rycerz” – również stanowi głęboką przypowieść z subtelnymi i skomplikowanymi rozważaniami, przede wszystkim religijnymi.