Projektor Samsung The Freestyle w letniej promocji do końca lipca

fot. Samsung

Dzięki temu projektor będzie można podłączyć gdziekolwiek tylko chcemy – na kempingu, pod namiotem czy w ogródku – i cieszyć się rozrywką bez ograniczeń. Promocja na zestaw zawierający The Freestyle, Powerbank oraz etui trwa do końca lipca w wybranych sieciach sprzedaży.

The Freestyle to jedyne w swoim rodzaju urządzenie, które łączy zalety projektorów i urządzeń mobilnych. Jest niewielki, przenośny i zaskakująco prosty w obsłudze. Zasilany może być za pośrednictwem ładowarki podobnej do tych, których używamy ze smartfonami lub Powerbanka [1].

fot. Samsung

Mimo kompaktowych rozmiarów i minimalistycznej konstrukcji, projektor Samsung jest w stanie dostarczyć prawdziwie kinowych emocji. Wyświetla obraz o rozmiarze do 100 cali i to bez konieczności ręcznej regulacji. Ponadto automatycznie ustawia ostrość w zależności od powierzchni, na jakiej wyświetlany jest obraz. Z kolei Automatyczne Poziomowanie sprawia, że ekran zostanie też automatycznie skorygowany i nawet nierówne podłoże nie będzie stanowić problemu. Magii wielkiego ekranu będzie można doświadczyć w każdym możliwym miejscu na świecie, urozmaicając tym rodzinny urlop czy weekendowy wyjazd z przyjaciółmi.

Co ważne, projektor waży zaledwie 800 g, dzięki czemu można go z powodzeniem schować do walizki, nie martwiąc się o nadbagaż. Obrotowy Design umożliwia rotację obrazu do 180°, co pozwala użytkownikom wyświetlać obraz na dowolnych powierzchniach i pod każdym kątem – także na stole czy na suficie. Okrągła konstrukcja zapewnia także wysoką jakość dźwięku 360°, dzięki głośnikowi o mocy do 5 watów.

The Freestyle oferuje także inteligentne funkcje znane z telewizorów Samsung Smart TV. Po podłączeniu do Internetu można uzyskać dostęp do naszych ulubionych serwisów VOD i cieszyć się szeroką ofertą filmowo-serialową.

fot. Samsung

Etui i powerbank – najlepsi towarzysze podróży

W ramach trwającej promocji The Freestyle dostępny jest wraz z dedykowanym etui, dzięki czemu można go zabrać ze sobą w każdą podróż i bez problemu spakować do plecaka czy walizki. Wytrzymałe, wodoodporne etui ochroni The Freestyle przed kurzem, zarysowaniami, wilgocią czy innymi czynnikami zewnętrznymi.

Do projektora można dokupić także stworzony specjalnie dla przenośnego projektora The Freestyle Powerbank i tym samym cieszyć się rozrywką gdziekolwiek tylko chcemy – bez konieczności podłączania urządzenia do zasilania. Powerbank pozwala oglądać filmy w podróży nawet przez 3 godziny, dzięki dużej pojemności 32 000 mAh/3,6 V [2]. Co więcej, przy pomocy powerbanka można także naładować smartfon – także podczas działania projektora.

Promocja na etui łączy się z promocją na powerbank. Szczegółowe informacje, regulaminy promocji są dostępne na stronach sieci sprzedaży Euro-Net i Samsung Brand Store oraz na stronie samsung.pl.

[1] Źródło zasilania powerbanka min. 50W (20V) w standardzie USB Power Delivery (USB-PD). Samsung nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podmiotów trzecich.

[2] Czas użytkowania baterii może się różnić w zależności od wyświetlanej zawartości i częstotliwości użytkowania.