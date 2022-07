Telewizory Samsung Excellence Line – wysmakowane piękno

fot. Samsung

Firma nie mogła wybrać lepszego miejsca na prezentację swoich absolutnie najbardziej topowych telewizorów niż Łazienki Królewskie w Warszawie, bo to telewizory godne królewskiej oprawy. Pod nazwą Excellence Line kryje się seria najnowocześniejszych telewizorów Neo QLED 8K w ofercie koreańskiego producenta. Kupując jeden z nich nie tylko dostaniemy jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie telewizorów na świecie, ale także designerski przedmiot luksusowy, intensywność doznań audiowizualnych, a także obiekt westchnień i zazdrości oraz spokój na lata. Jak łatwo się domyślić, za to wszystko trzeba jednak niemało zapłacić.

fot. naEkranie.pl

Najtańszy w serii model QN700B z ekranem o przekątnej 55 cali kosztuje około 9000 zł, środkowy model QN800B o rozsądnych przy tej rozdzielczości 65 calach już 20 tysięcy, a największy topowy model 85-calowy QN900B zbliża się do 50 000 zł. Dzięki genialnej jakości obrazu i niemal niewidocznej ramce, robił on na pokazie piorunujące wrażenie, gdy uczestnicy orientowali się, że na tle ściany zieleni naprawdę stoi telewizor. Jak widać na naszych zdjęciach, efekt jest naprawdę wow.

fot. naEkranie.pl

Oddajmy głos Grzegorzowi Staniszowi, szefowi sprzedaży telewizorów w firmie Samsung Electronics Polska:

Kategoria Excellence Line powstała, aby pomóc widzom dokonać wyboru i wyróżnić najlepsze telewizory Samsung, czyli modele Neo QLED 8K. Aktualnie nasze portfolio jest bogatsze niż kiedykolwiek, dlatego podjęcie decyzji może być wyzwaniem. Decydując się na Excellence Line widzowie mają pewność, że wybierają topowe, prestiżowe produkty, które dostarczają niesamowitych wrażeń na wielu płaszczyznach. To bez wątpienia najlepsze telewizory w tegorocznej ofercie Samsung.

fot. Samsung

Magia kina w domu

Magię kina w domu osiągamy poprzez połączenie dużego ekranu oraz świetnej jakości obrazu z doskonałym dźwiękiem przestrzennym. W telewizorach Excellence Line widzowie otrzymują zaawansowaną technologię wyświetlania, która pozwala oddać niuanse i szczegóły obrazu. Za sprawą najnowszych rozwiązań precyzyjnie podświetlony ekran wypełni się nasyconymi, niezwykle realistycznymi kolorami, a granica między wyświetlanym obrazem, a rzeczywistością niemal się zaciera.

Precyzja i sztuczna inteligencja to słowa - klucze, które pozwalają zrozumieć doskonałość obrazu, jaką oferują telewizory Excellence Line. Niezależnie od tego czy oglądana scena to nocny pościg w filmie akcji czy niedźwiedzie polarne przyłapane podczas zabawy w swoim naturalnym otoczeniu, obraz będzie równie wyrazisty i pełen szczegółów. Uwadze nie umkną ani postacie czające się w mroku, ani skraplający się na futrze zwierząt śnieg. O te niuanse i precyzję dba technologia Quantum Mini LED z 14-bitową skalą luminancji, dzięki której podświetlenie ekranu jest kontrolowane lepiej niż kiedykolwiek.

fot. Samsung

Dziś widzowie nie muszą myśleć o rozdzielczości i zastanawiać się, jak dany film będzie prezentować się na dużym ekranie telewizora. Wybierając Excellence Line mogą wygodnie rozsiąść się w fotelach i oddać się niesamowitym doświadczeniom. O wrażenia dba multi-inteligentny Neuronowy Procesor AI Quantum 8K [1]. Wykorzystuje on 20 wielomodelowych niezależnych sieci neuronowych, które analizują dane obrazu, aby dostarczyć optymalne wrażenia niezależnie od ich jakości wejściowej. Każda z takich sieci odpowiada za określony obszar i jest automatycznie dobierana przez algorytm, aby podnieść jakość dostarczanej treści. To tak jakby 20. wyspecjalizowanych kucharzy przygotowywało swoje popisowe dania – każda z sieci ma swój obszar specjalizacji.

Piękno absolutne

Obraz i wrażenia, jakich dostarcza, powinny być nieograniczone i pozbawione rozpraszaczy. To jest jednoznaczne z nowym podejściem do designu telewizora. Nie bez powodu w przypadku Excellence Line mówimy o Absolutnie Bezgranicznym Designie. To pojęcie oznacza, że mamy do czynienia z ekranami dopracowanymi w każdym calu. Zastosowany tu niezwykle smukły profil ma niedostrzegalne krawędzie i elegancką cienką ramkę. Ten konstrukcyjny minimalizm maksymalizuje wrażenia i pozwala wejść do filmowego świata jeszcze pełniej.

Jak przystało na produkty premium, wszystkie trzy modele – QN900B, QN800B i QN700B – otrzymały moduł One Connect Pro, który pozwala dyskretnie ukryć przewody. Wszystkie zewnętrzne urządzenia podłączamy właśnie do tej smukłej skrzynki, którą z telewizorem łączy tylko jeden kabel. Moduł może być schowany w szafce obok telewizora – co świetnie sprawdza się, jeśli ekran jest podwieszony na ścianie – lub przymocowany do stopy telewizora, gdy ten jest wyeksponowany na designerskiej komodzie.

fot. Samsung

Telewizory można prezentować we wnętrzu na różne sposoby. Dla widzów, którzy chcą, aby ekran stał się centralnym elementem salonu i przyciągał wszystkie spojrzenia zaprojektowany został Dopasowany Uchwyt [2]. Za jego pomocą ekran zamontowany będzie równolegle do ściany idealnie do niej przylegając.

Smart w nowej odsłonie

Excellence Line to nie tylko wszystko, co najlepsze w zakresie jakości obrazu czy designu. Telewizory te wykorzystują najnowocześniejsze funkcje smart, dzięki czemu ich możliwości znacząco wykraczają poza oczekiwania. Urzeczywistniają przekonanie, że największy domowy ekran nie tylko przemienia salon w kino. Z powodzeniem wpisuje się w wizję prywatnego centrum fitness czy domowej sali konferencyjnej.

Udoskonalony Smart Hub, czyli swoiste centrum sterowania, daje dostęp do różnorodnych aplikacji, a łatwość połączenia z urządzeniami mobilnymi czy komputerami pozwala płynnie łączyć czas na rozrywkę i pracę. Filmy, seriale, gry, firmowe spotkania online czy rodzinne zdjęcia dostępne są na wyciągnięcie ręki.

fot. Samsung

Ekrany te z powodzeniem staną się centrum zarządzania inteligentnym domem. Z pomocą funkcji SmartThings telewizor automatycznie wykrywa i łączy się z różnymi sprzętami znajdującymi się w pobliżu – inteligentnymi, mobilnymi i internetowymi. W praktyce do lodówki zajrzymy bez wstawania z kanapy, a powiadomienie o właśnie zakończonym cyklu prania dyskretnie wyświetli się na ekranie.

Potęga dźwięku

Dźwięk oferowany przez telewizory Excellence Line to swoista kropka nad „i". Bogate i wielowymiarowe brzmienie przenosi kinowe doświadczenia do domowego salonu i pozwala widzom wejść w sam środek akcji.

Zaprojektowany z myślą o tej linii produktów system rozmieszczenia głośników w połączeniu z Dolby Atmos dba o realizm każdej sceny także w tym wymiarze dźwiękowym. Wrażenia spotęguje Funkcja Adaptacji Dźwięku, która dopasowuje dźwięk do tego, co aktualnie jest oglądane – tym samym zawsze można liczyć na najlepsze audio.

Z myślą o widzach, którzy szukają wyjątkowo intensywnych wrażeń powstała funkcja Q-Symphony. Dzięki niej głośniki telewizora synchronizują się z kompatybilnym soundbarem Samsung, zapewniając wzmocniony i wciągający dźwięk. Efektem tego połączenia jest harmonijne brzmienie.

fot. Samsung

Podsumowując, wybierając Excellence Line widzowie otrzymują wszystko to, co najlepsze w telewizorach Samsung. Gwarancją najwyższej jakości i mistrzowskich technologii jest wieloletnie doświadczenie firmy Samsung, która od lat jest numerem 1 w sprzedaży telewizorów w Polsce i na świecie [3].

[1] Procesor dostępny w modelach Neo QLED 8K QN900B i QN800B. Jakość wyświetlanej treści może się różnić w zależności od rodzaju treści i formatu. Skalowanie AI (dzięki sztucznej inteligencji) do jakości zbliżonej do 8K może nie mieć zastosowania do połączenia z komputerem oraz Trybu Gry.

[2] Dopasowany Uchwyt sprzedawany jest oddzielnie.

[3] Nr 1 w Polsce: w oparciu o raporty dotyczący sprzedaży detalicznej międzynarodowej firmy badawczej za okres styczeń 2016 marzec 2022. Nr 1 na świecie: Omdia . Ranking przeprowadzony przez firmę zewnętrzną na podstawie własnych danych sprzedażowych ze stycznia 2022 r. Badanie nie zostało zlecone przez Samsung, a poleganie na jego wynikach odbywa się na odpowiedzialność podmiotów trzecich.