Pokazał Donalda Trumpa jako gwałciciela, teraz sam jest oskarżony o molestowanie gwiazdy Hollywood

Takiego skandalu w Hollywood jeszcze nie było. Ali Abbasi, jeden z najbardziej obiecujących reżyserów doby współczesnej, twórca m.in. dwóch odcinków serialu The Last of Us oraz filmów Granica, Holy Spider i Wybraniec, został oskarżony o molestowanie seksualne. Sprawa jest na tyle poważna, że filmowca przestały w USA reprezentować agencje CAA i Entertainment 360; swoje związki z nim najprawdopodobniej zerwała również kancelaria prawna, choć jej przedstawiciele odmawiają komentarza.

Według źródeł prestiżowego serwisu Deadline Ali Abbasi po ceremonii rozdania Złotych Globów wziął udział w imprezie organizowanej właśnie przez CAA. To w trakcie tego wydarzenia, będąc pijanym, miał "agresywnie obmacywać" topowego aktora (lub aktorkę - portal nie ujawnia płci gwiazdy) Hollywood. Deadline twierdzi, że agencja zażądała od reżysera, by ten przeprosił swoją ofiarę. Inne źródła raportują jednak, że Abbasiemu wyraźnie zasugerowano, by w żaden sposób nie kontaktował się z aktorem/aktorką.

Choć nie wiemy, czy to CAA rozstała się z twórcą, czy też on sam ubiegł posunięcie firmy, do zakończenia współpracy doszło trzy tygodnie po Złotych Globach, 27 stycznia.

Sam Abbasi nie odpowiedział na prośbę o komentarz do kwestii obmacywania. Wcześniej odniósł się jednak do sprawy zakończenia swojej współpracy z agencją:

Mogę potwierdzić, że podjąłem decyzję o pójściu w nowym kierunku w swojej karierze. Jestem wdzięczny za pracę, jaką wykonali CAA i Entertainment 360, w szczególności za ich zaangażowanie przy Wybrańcu, projektu, z którego wciąż jestem niesamowicie dumny. Nie mogę się doczekać, aby ogłosić moje kolejne przedsięwzięcia, co zrobię we właściwym czasie.

Absolutnie każdy z amerykańskich serwisów opisujących zarzuty w stosunku do Abbasiego zauważa, że jeśli tylko się potwierdzą, będą one dowodem na trudną do opisania hipokryzję reżysera. Przypomnijmy, że w Wybrańcu pokazał on Donalda Trumpa dopuszczającego się m.in. gwałtu na swojej byłej żonie, Ivanie, przez cały film próbując przedstawić obecnego prezydenta USA jako osobę pozbawioną kręgosłupa moralnego.

O rozwoju sprawy będziemy Was informować na bieżąco.