The Game Awards 2021 - pełna lista zwycięzców. Kto zdobył nagrody?

The Game Awards 2021 dobiegło końca. W trakcie wydarzenia nie tylko zapowiedziano nowe produkcje, ale też przyznano nagrody tym, które pojawiły się na rynku w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeszcze przed rozpoczęciem samej gali ujawniono, że nagrodę graczy zdobyło Halo Infinite, wyprzedzając m.in. tytuł takie, jak Forza Horizon 5 i It Takes Two. To ciekawa sytuacja, biorąc pod uwagę, że gra oficjalnie ukazała się na rynku dopiero 8 grudnia, ale wcześniej, bo już w listopadzie, udostępniono darmowy tryb multiplayer.

Tak prezentują się pełna lista laureatów The Game Awards 2021 - zwycięskie tytuły zostały pogrubione.

Gra Roku

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil: Village

Najlepsza gra AR/VR

Hitman III

I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar

Lone Echo II

Resident Evil 4 VR

Sniper Elite VR

Najlepsza gra akcji

Back 4 Blood

Chivalry II

Deathloop

Far Cry 6

Returnal

Najlepsza gra action/adventure

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Psychonauts 2

Najlepsza gra RPG

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Najbardziej wyczekiwana gra

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

The Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Starfield

Najlepsza bijatyka

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles

Guilty Gear -Strive-

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Najlepsza gra rodzinna

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Warioware: Get It Together!

Najlepszy symulator/strategia

Age of Empires IV

Evil Genius 2: World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

Najlepsza gra sportowa/wyścigowa

F1 2021

FIFA 2022

Hot Wheels Unleashed

Forza Horizon 5

Riders Republic

Najlepsza reżyseria

Deathloop

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Najlepsza narracja

Deathloop

It Takes Two

Life is Strange: True Colors

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Najlepszy występ

Erika Mori (Alex Chen w Life is Strange: True Colors)

Giancarlo Esposito (Antón Castillo w Far Cry 6)

Jason Kelly (Colt Vahn w Deathloop)

Maggie Robertson (Alcina Dimitrescu w Resident Evil Village)

Ozioma Akagha (Julianna Blake w Deathloop)

Najlepsza gra multiplayer

Back 4 Blood

Knockout City

It Takes Two

Monster Hunter Rise

New World

Valheim