The Godmother - znaleziono reżyserkę filmu z Jennifer Lopez o Griseldzie Blanco

The Godmother to zapowiedziany film o Griseldzie Blanco. W głównej roli wystąpi Jennifer Lopez, która przymierzana była także do roli reżyserki projektu. Ostatecznie jednak aktorka skupi się na swojej roli, zaś za kamerą stanie Reed Morano (Między nami bliźniętami). Na portalu Deadline możemy też przeczytać, że William Monahan zajmie się poprawkami do scenariusza, za który odpowiedzialni byli Regina Corrado oraz Terence Winter.

Griselda Blanco w wieku zaledwie 17 lat przyjechała na fałszywym paszporcie do USA wraz ze swoim pierwszym mężem Carlosem. Mieszkała w Queens z trzema synami.Tam pochłonął ją narkotykowy światek i ogromne pieniądze towarzyszące temu biznesowi. Jako pierwsza zaczęła wykorzystywać w charakterze kurierów piękne kobiety, osoby w podeszłym wieku i dzieci, które przemycały kokainę z Kolumbii w walizkach z podwójnym dnem. Podczas swojej przestępczej kariery zorganizowała sieć dystrybucji narkotyków w całych Stanach Zjednoczonych i, jak się podejrzewa, zleciła ponad 200 zabójstw.

Przypomnijmy, że wcześniej powstał już jeden film o Blanco zatytułowany Kokainowa Matka Chrzestna. W głównej roli oglądaliśmy wtedy Catherine Zeta-Jones.