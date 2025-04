Rasistowski casting kultowych Power Rangers? Wielka kontrowersja czy przesada?

fot. Fox

Kolejny odcinek Hollywood Demons ujawnia nowe informacje zza kulis popularnego serialu Power Rangers z 1993 roku. Ostatnim razem opowiedziano o tragicznym wydarzeniu na planie zdjęciowym odcinka pilotażowego, gdzie doszło do udaru jednego ze statystów. Wówczas prawie nikt się tym nie przejął i dopiero protest obsady doprowadził do przyjazdu karetki, choć od razu po tym i tak wznowiono zdjęcia za zaledwie sto dolarów, które wręczono kolejnej osobie, która przyjęła kostium mężczyzny zabranego do szpitala.

Tym razem kontrowersje dotyczą dwóch członków obsady. Chodzi o Czarnego Rangera i Żółtego Rangera, w których odpowiednio wcielał się czarnoskóry aktor Walter Emanuel Jones oraz Thuy Trang pochodzenia wietnamskiego. Były główny scenarzysta serialu, Tony Oliver, twierdzi że nie stały za tym rasistowskie intencje, a produkcja nie była świadoma ewentualnych powiązań dopóki nie zostały one wskazane przez asystentkę Olivera:

To była wielka pomyłka.

Warto nadmienić, że Trang nie była pierwszym wyborem na Żółtego Rangera. Pierwotnie miała się w tę rolę wcielić Audri Dubois, ale aktorka odeszła z powodu sporu finansowego. Wówczas Trang została dodana do odcinka pilotażowego na jej miejsce. Nowy odcinek Hollywood Demons pokazuje jednak, że sama obsada robiła sobie z tej sytuacji żarty i nie była skrzywdzona. Udostępniono nagrania koordynatora kaskaderów, Jeffa Pruitta, które ujawniły, że obsada nie tylko była świadoma tego, jak można było interpretować obsadzenie takich aktorów w tych konkretnych rolach, ale też jawnie sobie z tego żartowała.

Nazywam się Walter Jones, gram Zacka. Jestem czarnoskóry i gram Czarnego Rangera. No popatrz...

Amy Jo Johnson, która grała w serialu Różowego Rangera, dodała:

Walter Jones żartował sobie z tej sytuacji. Uważam, że to zabawne, że nasi wielcy szefowie do tego nieintencjonalnie doprowadzili. Dziś coś takiego by się nie zdarzyło.

