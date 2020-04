SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated z datą premiery. Zobacz zwiastun

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated to kolejny remaster, który trafi do graczy w tym roku. To odświeżona wersja trójwymiarowej platformówki z 2003 roku, która zebrała spore grono wiernych fanów. Od dawna domagali się oni powrotu marki i po latach ich głosy zostały wysłuchane.

Nowa wersja nie jest jednak prostym remasterem i oferuje nie tylko znacznie usprawnioną oprawę graficzną, ale też odświeżoną ścieżkę dźwiękową, nową zawartość w postaci dodatkowych lokacji i przeciwników, a także tryb wieloosobowy. Za działanie gry odpowiadać będzie Unreal Engine 4 i ma ona pozwalać na rozgrywkę w rozdzielczości 4K na odpowiednio wydajnych pecetach, a także konsolach PlayStation 4 Pro i Xbox One X.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated zadebiutuje 23 kwietnia na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Opublikowano też nowy zwiastun gry, który prezentuje nową oprawę i zawartość.