Dwie wieże i wejście do piekła? Intrygujący zwiastun filmu Wąwóz

Fot. Apple TV+

Wąwóz to intrygujący film w reżyserii Scotta Derricksona, znanego z horroru Czarny telefon i hitu Doktor Strange. Zwiastun opublikowano po panelu na CCXP w Brazylii. Scenariusz napisał Zach Dean. Film został przygotowany dla platformy streamingowej Apple TV+, co oznacza, że nie trafi do kin. Premiera odbędzie się 14 lutego 2025 roku – idealnie na walentynki.

Wąwóz – zwiastun

Wąwóz – opis fabuły

Dwóch wytrenowanych żołnierzy (Miles Teller i Anya Taylor-Joy) otrzymuje misję stacjonowania w wieżach po obu stronach tajemniczego wąwozu. Ich zadaniem jest ochrona świata przed nieznanym złem kryjącym się w tym miejscu. Bohaterowie nawiązują relację na odległość, jednocześnie zachowując czujność i broniąc terenu przed tajemniczym wrogiem. Gdy ujawnia się katastrofalne zagrożenie dla ludzkości, muszą połączyć siły i wykorzystać zarówno fizyczną, jak i psychiczną odporność, by ochronić tajemnicę wąwozu, zanim będzie za późno.

Wąwóz – co wiemy?

Główne role grają Anya Taylor-Joy oraz Miles Teller. Zapowiedzi nie ujawniają tajemnicy tytułowego wąwozu. Nie wiadomo również, czy – jak sugeruje jedna z postaci – jest to wejście do piekła. Producentami filmu są David Ellison, Dana Goldberg, Don Grange, Scott Derrickson, C. Robert Cargill oraz Sherryl Clark.