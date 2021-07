The Grand Tour Presents: Lochdown - zwiastun. Ile kosztował ekipę koronawirus?

Fot. trailer Amazon Prime Video UK

The Grand Tour Presents: Lochdown doczekało się pierwszego oficjalnego zwiastuna, w którym ekipa złożona z Jeremy'ego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa Maya podróżuje po Szkocji podczas lockdownu w okresie szczytu pandemii koronawirusa. Gospodarze będą świętować wspaniałość amerykańskich samochodów z lat siedemdziesiątych, które widzieli w programach telewizyjnych. Można spodziewać się chaosu na ulicach Edynburga i budowania pływających mostów przez Morze Hebrydzkie.

Odcinek był kręcony przez 10 dni w 2020 roku, a podczas tego czasu producenci wydali 69 tysięcy dolarów na testy na koronawirusa. Andy Wilman powiedział dla Deadline, że The Grand Tour Presents: Lochdown będzie powrotem do korzeni zespołu Top Gear, w którym zdjęcia z Wielkiej Brytanii były podstawą. Sama seria The Grand Tour Presents ukazuje, jak prezenterzy programu wyruszają po świecie, by szukać przygód na różnych częściach globu.

The Grand Tour Presents: Lochdown będzie miało premierę światową 30 lipca 2021 roku na platformie Amazon Prime Video.