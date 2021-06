The Great Ace Attorney Chronicles z nowym zwiastunem. Materiał pokazuje gameplay

fot. Capcom

Już w te wakacje na zachodzie zadebiutuje The Great Ace Attorney Chronicles, czyli zestaw dwóch gier, które do tej pory nie ukazały się w Stanach Zjednoczonych i Europie. Przypominamy, że mowa tutaj o The Great Ace Attorney: Adventures i The Great Ace Attorney 2: Resolve, prequelach serii o popularnym adwokacie, których akcję osadzono pod koniec XIX wieku.

Zadaniem graczy po raz kolejny będzie branie udziału w sprawach sądowych i dbanie o to, by zapadł w nich sprawiedliwy wyrok. Nie zabraknie tu również śledztw, w których będziemy poszukiwać cennych wskazówek, poszlak i dowodów, które ułatwią nam dochodzenie do prawdy. Podczas przeszukiwania miejsc zbrodni wspomoże nas detektyw o znajomo brzmiącym imieniu i nazwisku - Herlock Sholmes.

Zobaczcie też pokazany na E3 2021 zwiastun, który przedstawia ten nowy-stary gameplay.

The Great Ace Attorney Chronicles zadebiutuje 29 lipca na PC, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Zestaw ten zaoferuje nie tylko angielskie napisy, ale też głosy.